Nantes x Stade Brestois: onde assistir, horário e escalações hoje – 28/01

Pelas oitavas de final da Copa da França, as equipes de Nantes x Stade Brestois se enfrentam nesta sexta-feira, 28/01, a partir das 17h (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo então saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do Nantes x Stade Brestois hoje

O jogo de hoje vai passar na ESPN 4 ao vivo com cobertura completa na TV paga, disponível em todos os serviços por assinatura no Brasil.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) por assinatura

Escalações de Nantes e Stade Brestois

Castelletto, Coulibaly, Traoré e Simon são os desfalques do Nantes.

Do outro lado, Faivre, Badji, Coudert, Lasne, Del Castillo e Cibois não jogam hoje.

Escalação do jogo do Nantes: Lafont; Fábio, Appiah, Girotto, Merlin, Pallois; Bukari, Chrivella, Moutoussamy; Blas, Kolo Mauni

Escalação do jogo do Stade Brestois: Bizot; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Duverne; Agoume, Mbock, Magnetti, Honorat; Mounié, Le Douaron

Como estão as equipes na temporada?

Disputando a primeira divisão do Campeonato Francês depois de conquistar a vitória nos playoffs no fim do ano passado, o Nantes aparece em 9ª posição com 32 pontos, isto é, o elenco contabiliza nove vitórias, cinco empates e oito derrotas ao todo, buscando a parte de cima da classificação. Nesta sexta, tem a chance de buscar o título.

Enquanto isso, o Stade também disputa a elite do futebol francês, ocupando a 13ª posição com 28 pontos, isto é, venceu até o momento sete partidas, empatou outras sete e perdeu oito. Agora, jogando a Copa da França no confronto de hoje, pode chegar mais longe e fazer história.

