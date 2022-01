Competição é conhecida por revelar novos jogadores para o cenário do futebol nacional e internacional

Quem é o artilheiro da Copinha 2022? Veja os jogadores do ano

Quem é o artilheiro da Copinha 2022? Veja os jogadores do ano

A Copa São Paulo de Futebol Júnior voltou com todo o gás necessário em 2022, trazendo grandes confrontos em campo e, principalmente, revelando novos talentos para o futebol. Saiba quem é o atual artilheiro do Copinha 2022 e quem aparece no ranking.

Quem é o artilheiro da Copinha em 2022?

Empatados com 8 gols cada, os artilheiros da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022 são Werik, do Oeste, e Lucas Figueiredo, do Vasco. Cada um dos jogadores disputou desde a fase de grupos até a fase eliminatória da edição.

Destaque do grupo carioca, o atacante marcou dois gols contra o Lagarto, depois três diante do Rio Claro, um diante do Ska Brasil e outro contra o Joinville. O Vasco caiu nas quartas de final contra o São Paulo, mas Figueiredo garantiu a artilharia.

Já Werik, do Oeste, também conta com 8 gols marcados em toda a competição, até o elenco ser eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final.

Dessa maneira, confira a lista da artilharia da Copinha em 2022:

Lucas Figueiredo (Vasco) – 8 gols

Werik (Oeste) – 8 gols

Lucas Barbosa (Santos) – 6 gols

Rwan (Santos) – 6 gols

Daniel (Atlético-GO) – 5 gols

John Kennedy (Fluminense) – 5 gols

Endrick (Palmeiras) – 5 gols

Léo Pedro (Resende) – 5 gols

Vitor Samuel (São Paulo) – 5 gols

Everton (Bahia) – 4 gols

Raí (Bahia) – 4 gols

Vinicius (Canaã) – 4 gols

Jorge (Cruzeiro) – 4 gols

Mateusão (Flamengo) – 4 gols

Masson (Juventus) – 4 gols

Patrique (Linense) – 4 gols

Afonso (Monte Azul) – 4 gols

João Pedro (Nova Iguaçu) – 4 gols

Weslley (Santos) – 4 gols

Caio (São Paulo) – 4 gols

Gabriel (São Paulo) – 4 gols

Gabryel Vinicius (Ska Brasil) – 4 gols

Vinicius (Vasco) – 4 gols

Juan (Volta Redonda) – 4 gols

João (Votuporanguense) – 4 gols

Marcos Gomieiro (Votuporanguense) – 4 gols

Matheus Reis (Votuporanguense) – 4 gols

Tocantins (Aparecidense) – 3 gols

Rubens (Atlético-MG) – 3 gols

Adiel (Avaí) – 3 gols

Wendell (Canaã) – 3 gols

Ruan (Castanhal) – 3 gols

Giovane (Corinthians) – 3 gols

Ezequiel (CRB) – 3 gols

Alex (Cruzeiro) – 3 gols

Isaac (Desportivo Perilima) – 3 gols

David Francisco (Desportivo Brasil) – 3 gols

Giovanny Morais (Desportivo Brasil) – 3 gols

Christian (Falcon) – 3 gols

Iarley (Floresta) – 3 gols

Quem foi o artilheiro em 2020?

Com 10 gols marcados, Felipe Micael Tenorio Menezes, jogador do Mirassol foi o artilheiro da Copinha em 2020, a última edição realizada.

O jovem marcou três gols contra o Linhares, depois mais dois contra o Nova Iguaçu e mais um diante do Joinville na fase de grupos. Pela segunda fase, acertou as redes duas vezes do Votuporanguense e na terceira fase uma vez contra o Joinville novamente.

Por fim, nas oitavas de final contra o Corinthians, Felipe ainda teve tempo para marcar o seu último gol na Copinha, já que o Mirassol acabou eliminado por 2 a 1.

Em 2020, Mirassol acabou eliminado para o Corinthians nas oitavas.

Palmeiras campeão da Copinha 2022

O Palmeiras venceu o Santos por 4 a 0 na final da Copinha, realizada em 25 de janeiro de 2022, dia do aniversário da cidade de São Paulo, no Allianz Parque, a casa do alviverde.

Endrick, Giovani e Gabriel Silva duas vezes marcaram os gols da vitória do Verdão. Este é o primeiro título do elenco verde na competição de base.

O garoto de apenas 15 anos, Endrick, terminou como o artilheiro do Palmeiras na competição com 5 gols marcados, desde a fase de grupos até a final. O palmeirense, entretanto, sofreu ao testar positivo para Covid-19 logo no início do mata-mata e por isso acabou desfalcando o elenco.

A decisão aconteceu no Allianz porque o Estádio do Pacaembu, tradicional palco da final da Copinha, está em reformas desde junho de 2021. Por isso, a Federação Paulista de Futebol optou pelo local como substituto este ano até que a construção das novas facetas do local estejam finalizadas e aprovadas para usar em jogos.

Leia também

Confira todos os jogos das oitavas de final da Copinha 2022