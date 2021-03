Napoli x Bologna: onde assistir ao jogo de hoje – 07/03/2021

Napoli e Bologna se enfrentam neste domingo (07) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Napoli x Bologna: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Napoli aparece em 6ª posição com quarenta e quatro pontos. Visando a liderança, o time anfitrião precisa vencer este domingo se quiser continuar vivo no Campeonato Italiano. Então, para o jogo de hoje, Gattuso não pode contar com Lozano e Bakayoko, enquanto Petagna é dúvida.

Enquanto isso, o Bologna está em 12º com vinte e oito. Com o propósito de subir na classificação e garantir quem sabe uma vaga em competições internacionais, a equipe visitante precisa dos três pontos seja como for. Assim, o Bologna não tem em seu plantel Schouten, Hickey, Santander e Dijks.

Possíveis escalações de Napoli x Bologna

Possível Napoli: Meret (Ospina); Rrahmani, Lorenzo, Maksimovic, Hysaj; Demme, Zieliński, Fabian Ruiz; Politano, Insigne, Mertens.

Possível Bologna: Skorupski; De Silvestri, Antov, M’baye, Soumaoro; Domínguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo na última quarta-feira (03) pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o Napoli ficou no empate com o Sassuolo jogando fora de casa em 3 a 3.

Por fim, o Bologna foi derrotado pelo Cagliari em 1 a 0.

