Napoli x Spezia: onde assistir ao vivo, online e horário hoje – 22/12

Equipe do Napoli pode diminuir a diferença com o líder se vencer o jogo de hoje

Com transmissão ao vivo, as equipes de Napoli x Spezia se enfrentam nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 16h45, pelo horário de Brasília, em partida válida na décima nona rodada do Campeonato Italiano no Estádio Diego Armando Maradona. Confira onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Napoli hoje: O serviço de streaming Star +, disponível por assinatura no site oficial e também por aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, cidade de Napoli, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Napoli começou a temporada na liderança, mas não conseguiu se manter por muito tempo, sendo desbancado pela Inter para ocupar o segundo lugar. Com 39 pontos, a equipe anfitriã tem a oportunidade de diminuir a diferença com o dono do topo da tabela se ganhar o jogo de hoje. Entretanto, tem que contar com também com um tropeço dos adversários que também entram em campo.

Enquanot isso, o Spezia segue vivo na jornada para escapar da zona de rebaixamento. Em 17º com 13 pontos, os visitantes contabilizam três vitórias, quatro empates e onze derrotas, isto é, não mostram bom desempenho em campo durante as rodadas, o que pode prejudicar ainda mais o time.

Escalações de Napoli x Spezia:

Após Insigne testar positivo para Covid, o Napoli apresenta também outros desfalques como Osimhein e Koulibaly por lesão.

Já para os visitantes Salcedo, Jacopo Sala e Verde não aparecem na convocação.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Jesus, Rrahmani, Malcuit; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Politano, Mertens

Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Nzola, Manaj

