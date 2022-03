Náutico x Salgueiro: onde assistir e horário do jogo – 02/03

Náutico x Salgueiro entram em campo nesta quarta-feira, 02/03, no Estádio dos Aflitos, em Recife, a partir das 19h (Horário de Brasília) pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. Confira a seguir onde assistir jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Náutico x Salgueiro

O jogo do Náutico e Salgueiro vai passar no pay-per-view Premiere, disponível para todo o Brasil, a partir das 19h, horário de Brasília.

A plataforma pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial (www.premiere.globo.com) ou então disponível através de operadoras de TV paga.

Informações do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Onde vai passar o jogo de hoje: Premiere

Últimos jogos de Náutico x Salgueiro

07/04/2021 – Salgueiro 2 x 3 Náutico – Campeonato Pernambucan

19/07/2020 – Salgueiro 1 x 2 Náutico – Campeonato Pernambucano

27/02/2019 – Náutico 1 x 0 Salgueiro – Campeonato Pernambucano

Escalação do jogo do Náutico hoje

Náutico: Lucas Perri; Hereda, Carlão, Camutanga, Luan; Rhaldney, Richard Franco, Jean Carlos; Ewandro, Robinho, Juninho

Salgueiro: Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Janelson, Léo Carioca; Kady, Léo Santos, Wescley, Valdeir; Pedro Maycon, Hudson

O elenco do Náutico aparece em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano com 10 pontos, ou seja, venceu até o momento três partidas, empatou uma e perdeu também uma na temporada. Por isso, precisa da vitória nesta quarta-feiar se quiser continuar brigando pela liderança até a próxima fase.

Enquanto isso, o Salgueiro vem em quarta posição com os mesmos 10 pontos, ou seja, disputa o confronto direto na rodada também em busca das primeiras posições no Campeonato Pernambucano. Ao todo, o grupo também dispõe de três vitórias e um empate.