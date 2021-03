Náutico x Veracruz – 21/3: saiba onde assistir e escalações do jogo de hoje

Líder do Campeonato Pernambucano 2021, o Náutico recebe o Veracruz neste domingo (21), pela terceira rodada do Estadual. Com 100% de aproveitamento, o Timbu joga em casa, em busca de manter a primeira posição do campeonato. A bola rola às 16h, mas no Estádio dos Aflitos, em Recife. Veja onde assistir o confronto.

Náutico x Veracruz: como assistir ao vivo ?

Onde assistir ao vivo Náutico e Veracruz – Globo (PE) e Premiere

O confronto entre Náutico e Veracruz pela terceira rodada do Estadual terá transmissão da tv aberta, assim como da fechada. Isso porque a Globo exibe o duelo para todo o Estado de Pernambuco. No entanto, o Premiere também transmite o confronto ao vivo, para todo o país.

Para quem quiser ser cliente do canal pay-per-view, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Qual a provável escalação do jogo?

A provável escalação do Náutico : Alex Alves; Bahia, Ronaldo Alves, Camutanga e Rafinha; Rhaldney, Djavan e Jean Carlos; Kieza, Vinicius e Erick.

: Alex Alves; Bahia, Ronaldo Alves, Camutanga e Rafinha; Rhaldney, Djavan e Jean Carlos; Kieza, Vinicius e Erick. A provável escalação do Vera Cruz: Serginho; Cotia, Matheus Serra, Victor Leão e Wendell; Vitinho, Brendo e Índio; Edson, Pedro Maycon e Romarinho.

Onde será Náutico x Veracruz ?

O confronto entre Náutico e Veracruz, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, será realizado então no Estádio dos Aflitos, em Recife. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Timbu recebe o Veracruz, que segue sem vencer nenhum jogo no Estadual. Enquanto o Náutico passou pelo Central, por 5 a 0, e o Sete de Setembro pelo placar mínimo, o Tricolor do Povo perdeu para o Sport por 3 a 1, e empatou com o Vitória em 2 a 2.

