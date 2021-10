Neymar, CR7 e Messi: lista dos finalistas do ‘Bola de Ouro 2021’

A revista francesa France Football anunciou na manhã desta sexta-feira, 08/10, os finalistas ao prêmio Bola de Ouro 2021 que reconhece o melhor jogador e jogadora do mundo. A lista surpreendeu torcedores que já apostam sobre futuros ganhadores. Dessa maneira, confira todos os indicados na premiação e entenda como funciona.

Como funciona o prêmio Bola de Ouro?

Conhecida como Ballon d’Our, a competição Bola de Ouro premia com troféu em forma de bola dourada o jogador escolhido como o melhor da última temporada.

A premiação foi criada em 1956 pela revista francesa France Football onde indicava somente atletas europeus aos títulos, passando a incluir jogadores de outros continentes a partir de 2007. Com a criação do FIFA The Best, os dois prêmios se uniram. Mas, em 2015, a premiação decidiu se separar da FIFA mais uma vez para celebrar o futebol em jogadores e jogadores.

Jornalistas escolhidos pela revista francesa votam em seus indicados ao prêmio, sendo apenas três escolhas entre os seleonados. Ao todo, são 200 profissionais, selecionando então apenas 30 da lista no masculino e 20 no feminino.

Quem são os jogadores finalistas ao prêmio Bola de Ouro 2021?

Trinta jogadores fazem parte da lista de indicados ao prêmio Bola de Ouro em 2021. Entre os candidatos, o nome de Karim Benzema, Mount, Mahrez, Donnarumma e Barella surpreenderam. Representando o Brasil estão Jorginho, naturalizado italiano e jogador do Chelsea, e Neymar, atleta do Paris Saint-Germain. Os votos foram feitos por 180 jornalistas ao redor do mundo.

No ano passado, a premiação não aconteceu devido à pandemia do Covid-19 em todo o mundo. A última edição aconteceu em 2019, tendo Lionel Messi, enquanto ainda era jogador do Barcelona, o vencedor da categoria de melhor jogador do mundo, tornando-se o maior ganhador do prêmio com seis troféus já conquistados, sendo 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Manchester City e Chelsea contabilizam cinco indicações para cada. Os dois times foram finalistas da Champions League da temporada passada, além de inúmeras indicações de atletas que representaram muito bem o seu país na Eurocopa e Copa América, o que também conta para receber votos.

Riyad Mahrez (Manchester City e Argélia)

N’Golo Kanté (Chelsea e França)

Erling Haaland (Borussia Dortmund e Noruega)

Leonardo Bonucci (Juventus e Itália)

Mason Mount (Chelsea e Inglaterra)

Harry Kane (Tottenham e Inglaterra)

Gianluigi Donnarumma (PSG e Itália)

Karim Benzema (Real Madrid e França)

Raheem Sterling (Manchester City e Inglaterra)

Nicolo Barella (Inter de Milão e Itália)

Lionel Messi (PSG e Argentina)

Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal)

Pedri (Barcelona e Espanha)

Luka Modric (Real Madrid e Croácia)

Giorgio Chiellini (Juventus e Itália)

Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica)

Neymar (PSG e Brasil)

Rúben Dias (Manchester City e Portugal)

Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

Simon Kjaer (Milan e Dinamarca)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique e Polônia)

Jorginho (Chelsea e Itália)

Mohamed Salah (Liverpool e Egito)

César Azpilicueta (Chelsea e Espanha)

Romelu Lukaku (Chelsea e Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Manchester United e Portugal)

Gerard Moreno (Villarreal e Espanha)

Phil Foden (Manchester City e Inglaterra)

Kylian Mbappé (PSG e França)

Luis Suárez (Atlético de Madrid e Uruguai)

Goleiros no Bola de Ouro 2021

A revista também premia o melhor goleiro da temporada no futebol, conhecido como Troféu Yachine. Na lista, Ederson, goleiro do Manchester City, é o único brasileiro que aparece entre os indicados pela France Football.

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Ederson (Manchester City)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Edouard Mendy (Chelsea)

Kasper Schmeichel (Leicester)

Keylor Navas (PSG)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Samir Handanovic (Inter de Milão).

Jogadoras finalistas do Bola de Ouro 2021

Vinte atletas foram escolhidas para disputar o prêmio de melhor jogadora do mundo pela revista francesa em 2021. As equipes de Barcelona e Chelsea dominam as indicações realizadas pela France Football. Por fim, nenhuma brasileira aparece na lista.

A escolha das 20 jogadoras surgiu por votação entre 50 jornalistas especialistas em futebol feminino ao redor do mundo. Entretanto, apenas Megan Rapinoe, jogadora dos Estados Unidos e OL Reign, ganhou o troféu em 2019. Este ano, ela não aparece nas convocadas ao título de melhor jogadora do mundo.

Confira a lista completa de indicadas ao prêmio na temporada.

Kadidiatou Diani (PSG)

Fran Kirby (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Christiane Endler (Lyon)

Christine Sinclair (Thorns FC)

Ashley Lawrence (PSG)

Irene Paredes (Barcelona)

Jessie Fleming (Chelsea)

Lieke Martens (Barcelona)

Sandra Panos (Barcelona)

Viviane Miedema (Arsenal)

Ellen White (Manchester City)

Pernille Harder (Chelsea)

Samantha Mewis (North Carolina Courage)

Wendie Renard (Lyon)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Stina Blackstenius (Häcken)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Alexia Putellas (Barcelona)

Quando é a premiação do Bola de Ouro?

A premiação vai acontecer em 29 de novembro de 2021 na parte da tarde em uma bela cerimônia no Théâtre du Chatelet, em Paris, a capital da França. Ainda tomando providências importantes devido à pandemia do Covid-19, o evento deve contar com menos participantes e a exigência da vacinação como forma de proteger os convidados.

