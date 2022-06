Neymar se machucou? Atacante vira dúvida para amistoso contra Coréia

A Seleção Brasileira recebeu más notícias na manhã desta quarta-feira, 1º de junho, durante treinamento no Estádio Seoul World Cup. Neymar, atacante principal da equipe, queixou-se de dores no pé direito, preocupando Tite e a comissão técnica. Agora, torcedores se questionam como Neymar se machucou? E se o astro do PSG vai jogar o amistoso contra a Coréia do Sul.

Neymar se machucou hoje?

Neymar, o principal jogador da Seleção Brasileira tornou-se uma preocupação para o técnico Tite e a comissão técnica de última hora. Em treinamento no Estádio Seoul World Cup, em Seoul, na manhã desta quarta-feira, o atacante do PSG reclamou de dores no pé direito.

Segundo informações do portal GE, enquanto realizava a atividade proposta por Tite, Neymar tomou uma pancada no pé direito em disputa de bola com Léo Ortiz e Danilo. Coincidentemente, este é o mesmo pé em que Neymar se machucou em 2018 e 2019, quando teve complicações e ficou de fora do clube em decisões, incluindo o quinto metatarso, que quase o deixou de fora da Copa da Rússia.

Neymar se machucou no último treino antes do amistoso contra a Coreia do Sul. E no mesmo pé direito de sempre que ele já machucou duas vezes. pic.twitter.com/d13w0qFrdX — Danilo Lavieri (@danilolavieri) June 1, 2022

Logo após o lance, o jogador não voltou mais para o campo. Nas redes sociais, Neymar postou o resultado do seu pé direito após a dividida com os colegas da Seleção, levantando ainda mais dúvidas e preocupações sobre a gravidade da lesão de Neymar.

Após o fim do jogo treino, o médico Rodrigo Lasmar confirmou em entrevista para jornalistas que o jogador está em observação e que na realidade ele sofreu um pisão, com inchaço. Além disso, ele também informou que exames e até mesmo avaliações mais precisas serão feitas para que o atleta possa entrar em campo amanhã, contra a Coréia do Sul, em amistoso internacional.

Brasil e Coréia do Sul em amistoso internacional

As seleções de Brasil e Coréia do Sul se enfrentam na próxima quinta-feira, 2 de junho de 2022, no Estádio Seoul World Cup, em Seoul, no país asiático, a partir das 08h, pelo horário de Brasília.

Este é o primeiro compromisso do Brasil no continente. O jogo serve como preparação para a Copa do Mundo do Catar, competição que a equipe brasileira se garantiu com aproveitamento total e classificação antecipada através das Eliminatórias da América do Sul.

A transmissão do amistoso nesta quinta vai acontecer através da Globo, pela TV aberta, além do canal SporTV, disponível na TV paga aos assinantes. Se prefere assistir online, pode acessar o Globo Play, serviço de streaming, ou então o próprio site do GE.

O próximo jogo será contra o Japão, no dia 6 de junho, no Estádio Nacional de Tóquio, a partir das 07h20, pelo horário de Brasília. A transmissão também será da Rede Globo, SporTV e Globo Play.

Escalação do Brasil em amistoso

Entre um treinamento e outro desde que chegou até a Coréia do Sul para cumprir agenda de amistosos, o técnico Tite já esboçou diferentes escalações do Brasil.

Um dos seus principais métodos é escalar os jogadores como titulares e reservas em uma pequena disputa entre os treinos. Por isso, foi possível observar o que pode ser o time principal em campo na próxima quinta-feira, diante da Coréia do Sul, em amistoso no Estádio Seoul World Cup.

A Coréia do Sul, por outro lado, não tem desfalques em seu plantel, contando com o principal astro do país, o jogador do Tottenham, Son.

Escalação do Brasil: Ederson (Weverton); Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães, Raphinha (Coutinho); Neymar (Vini Jr), Richarlison e Lucas Paquetá. Técnico: Tite

Escalação da Coréia do Sul: Hyeon-woo Jo; Tae-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-Gwon, Jin-su Kim; Woo-Young Jung, Hee-Chan, Jae-Sung Lee, Son; Ui-Jo Hwang e Chang-Hoon. Técnico: Paulo Bento