Neymar vai jogar hoje? Veja a provável escalação da Seleção Brasileira

Neymar, o camisa 10 de Tite, não vai jogar contra a Argentina nesta terça-feira, 16/11, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, depois de sentir dores na coxa esquerda durante os treinos. A seleção brasileira, já classificada para o Mundial, disputa o clássico sul-americano pela 14ª rodada às 20h30 (horário de Brasília) para fechar o ano.

Neymar vai jogar hoje contra a Argentina?

Não, Neymar não vai jogar hoje contra a Argentina pelas Eliminatórias. De acordo com boletim emitido pela CBF, o craque do Paris Saint-Germain sentiu dores na região do adutor da coxa esquerda e não viajou com a Seleção para a San Juan, cidade em que será realizada o confronto de hoje.

Durante o treino na manhã de ontem, Neymar reclamou de dores na região da coxa esquerda, além de relatar insegurança pelo pouquíssimo tempo para a realização de exames. A entidade, então, optou por poupar o jogador e não coloca-lo em campo nesta terça para evitar maiores complicaçõe em sua saúde.

Confira na íntegra o comunicado da CBF sobre Neymar.

“Com dores na região do adutor da coxa esquerda, atleta não viaja com a Seleção Brasileira para San Juan

Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda.

Neymar Jr. relatou insegurança com a situação e por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador, que não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina”.

Qual é a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje?

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá (Philippe Coutinho) e Vinicius Júnior (Antony); Matheus Cunha.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Guido Rodríguez) e Giovani Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Di María.

O técnico Tite não poderá contar com Neymar (lesionado) e o meia Casemiro está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Roberto Firmino e Lucas Veríssimo também são desfalques ao treinador depois de serem cortados na convocação por lesões.

Enquanto isso, o técnico Scalone não terá para o jogo de hoje Juan Foyth, Lucas Alario e Sergio Agüero, que se recupera de probleas no coração com o Barcelona, seu atual time. O comandante confirmou em entrevista coletiva que Lionel Messi será titular contra o Brasil.

Qual a classificação das Eliminatórias da Copa?

Com 34 pontos, a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2022. Liderando a classificação com folga, o elenco de Tite apenas cumpre tabela pelos próximos dias, enquanto a Argentina precisa da vitória para carimbar o seu passaporte.

1 Brasil – 34 pontos

2 Argentina – 28 pontos

3 Equador – 20 pontos

4 Chile – 16 pontos

5 Colômbia – 16 pontos

6 Uruguai – 16 pontos

7 Peru – 14 pontos

8 Paraguai – 12 pontos

9 Bolívia – 12 pontos

10 Venezuela – 7 pontos