Jogo da Argentina x Brasil hoje: onde assistir ao vivo e horário (16/11)

Classificada para a próxima Copa do Mundo, a seleção brasileira encerra sua temporada de 2021 nesta terça-feira, 16. Às 20h30, a equipe de Tite enfrenta os argentinos, no Estádio San Juan, em partida com transmissão ao vivo na TV aberta. Confira então onde assistir o jogo da Argentina x Brasil hoje.

Globo exibe jogo da Argentina x Brasil hoje

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas e por isso exibe o jogo da Argentina x Brasil para todo o país na TV aberta. Nos canais fechados, o SporTV faz a cobertura da partida nas operadoras de assinatura.

Data: 16 de novembro 2021

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio San Juan, Argentina

Onde assistir jogo da Argentina x Brasil hoje: Globo e SporTV

Brasil não terá Neymar no clássico

Camisa 10 seleção brasileira, Neymar está fora do clássico desta terça-feira, 16. O atacante sentiu um desconforto no adutor da coxa esquerda e, por isso, não jogará a partida. O time do Brasil chega invicto para o duelo com 11 vitórias e um empate, mas o triunfo pode deixar a equipe com nove pontos de vantagem na liderança.

Por outro lado, a equipe da Argentina também ainda não perdeu nessas Eliminatórias, mas possui oito vitórias e quatro empates. A seleção está na segunda posição da tabela, com 28 pontos conquistados, e busca então agora o triunfo para reduzir a diferença tupiniquim na primeira posição.

Qual a provável escalação de Argentina x Brasil?

Na busca pela vitória e de olho na próxima Copa do Mundo, os treinadores das duas seleções vão a campo com o que de melhor possuem no elenco convocado. No entanto, a seleção brasileira terá dois desfalques de peso: Casemiro (suspenso) e Neymar (lesão). Confira a escalação do jogo da Argentina x Brasil hoje:

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá (Philippe Coutinho) e Vinicius Júnior (Antony); Matheus Cunha.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Guido Rodríguez) e Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Angel Di María.

