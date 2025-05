No SBT? Em que canal vai passar Internazionale x Barcelona nesta terça-feira

A Inter receberá o Barcelona na terça-feira, 6 de maio, para a segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA em San Siro. Os dois times empataram por 3 a 3 na ida, então o clima é de decisão.

Transmissão do jogo do Inter e Barcelona ao vivo

O canal de TV aberta SBT, a TNT na TV paga, e o streaming Max irão transmitir o jogo da Inter e Barcelona a partir das 16h (de Brasília).

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

Escalações previstas

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrix Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.

FC Barcelona: Wojciech Szczesny, Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

O caminho para as semifinais da Champions League

O Barcelona foi um dos melhores times da fase de grupos, com a equipe comandada por Hansi Flick terminando em segundo lugar na tabela com 19 pontos em oito jogos (seis vitórias, um empate na última rodada contra a Atalanta e uma derrota).

Antes de enfrentar e eliminar o Borussia Dortmund nas quartas de final, o FC Barcelona conseguiu vencer o Benfica (4 a 1 no total). A Inter, por outro lado, teve uma fase de grupos bem-sucedida, terminando em quarto lugar com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota para o Bayer Leverkusen, fora de casa. A Inter venceu o Feyenoord nas oitavas de final do torneio, depois de eliminar o Milan nos playoffs e o gigante alemão Bayern de Munique nas quartas de final (4 a 3 no total).

Acompanhe tudo sobre futebol no DCI.