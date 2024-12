No SBT? Horário e onde assistir o jogo do Arsenal x Manchester United na Premier League

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 17h15 (horário de Brasília), o Arsenal recebe o Manchester United no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela 14ª rodada da Premier League. O confronto promete ser um dos mais emocionantes da temporada, reunindo duas das equipes mais tradicionais do futebol inglês.

Transmissão do jogo do Arsenal x Manchester United

Para os fãs brasileiros, a transmissão do do jogo do Arsenal x Manchester United nesta terça-feira, 4, ao vivo, será pela ESPN e Disney+ garante que ninguém perca nenhum lance deste clássico do futebol inglês.

Com ambas as equipes buscando afirmação na temporada, o confronto promete ser equilibrado. O Arsenal tentará impor seu estilo de jogo ofensivo, enquanto o Manchester United buscará aproveitar os contra-ataques, especialmente com a velocidade de Rashford.

Situação das equipes

O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, ocupa a segunda posição na tabela com 25 pontos, buscando reduzir a diferença para o líder Liverpool. A equipe vem de uma sequência positiva, incluindo uma vitória convincente por 5 a 2 sobre o West Ham na última rodada.

Por outro lado, o Manchester United, sob o comando do recém-chegado técnico Rúben Amorim, está na 12ª posição com 16 pontos. Os Red Devils mostraram sinais de recuperação ao vencer o Everton por 4 a 0 recentemente, com destaque para a atuação de Marcus Rashford, que marcou dois gols.

Escalações

A provável escalação do Arsenal é:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Jorginho, Rice e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.

A provável escalação do Manchester United é:

Onana; Mazraoui, De Ligt e Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte e Dalot; Rashford e Bruno Fernandes; Zirkzee.

