No SBT? Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o Racing (31/10)

Corinthians e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (31) às 21h30 (horário de Brasília), no emblemático estádio El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina. O jogo decisivo vale vaga na final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir

Com exibição no SBT, ESPN e Disney+, o jogo do Corinthians poderá ser acompanhado no Brasil por milhões de fãs do futebol sul-americano.

Uma boa notícia é que dá para assistir ao vivo e pela internet de graça através do SBT. A emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

Para ambas as equipes, vencer essa semifinal significa mais do que apenas chegar à decisão. Corinthians e Racing veem a Sul-Americana como uma oportunidade de consagração, e chegar à final pode ser um passo importante para consolidar um ano de trabalho. Enquanto o Racing sonha em levantar a taça no território argentino, o Corinthians busca um título internacional que há muito tempo não conquista.

Contexto do confronto

Essa será a segunda partida entre as duas equipes na competição. O primeiro encontro, realizado na Neo Química Arena, terminou em um empate (2x2), resultado que deixa tudo aberto para o jogo desta quinta-feira. No entanto, o Racing leva uma ligeira vantagem por jogar em casa, e a pressão da torcida argentina no estádio El Cilindro pode ser um fator determinante.

O Corinthians chega com ânimo renovado após algumas atuações sólidas no campeonato nacional, enquanto o Racing quer manter o bom desempenho que tem mostrado ao longo da temporada. Ambas as equipes enxergam na Sul-Americana uma oportunidade de conquistar um título importante no ano, o que tornará essa partida ainda mais acirrada.

Escalação

Provável escalação do Timão: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Raniele), André Carrillo e Garro; Romero (Memphis) e Yuri Alberto.

Provável escalação dos hermanos: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Maxi Salas e Adrían Martínez.