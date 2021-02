Nova Iguaçu x Cabofriense (20/2): onde assistir decisão do Cariocão

Pela última rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu recebe a Cabofriense em partida com cara de “final”. Isso porque, quem vencer o confronto, avança para o Estadual e quem perder, disputará a segunda divisão do Carioca. A bola rola às 15h30, deste sábado (20), no Estádio Laranjão.

Líder do grupo, a equipe de Nova Iguaçu carrega a vantagem do empate para conseguir a vaga. Com 22 pontos, o Laranjão está a dois de distância da equipe de Cabo Frio, que precisará vencer, se quiser ficar com a vaga.

Como assistir Nova Iguaçu x Cabofriense?

A partida entre Nova Iguaçu e Cabofriense não terá transmissão da tv aberta. Entretanto, o torcedor pode assistir o jogo na internet, pois a TV Ferj transmite a partida ao vivo, através do MyCujoo, a partir das 15h30.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Cabofriense – Estádio Laranjão, às 15h30

Sampaio Corrêa x Friburguense – Estádio Lourivaldão, às 15h30 – MyCujoo

América x Americano – Estádio Giulite Coutinho, às 15h30 – MyCujoo

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O NOVA IGUAÇU 🍊 O #OrgulhoDaBaixada não tomou conhecimento do Americano na tarde desta quarta-feira (17), no Ferreirão, pela nona rodada da fase preliminar do Carioca 2021, e venceu por 3 a 1, gols de Anderson Künzel, João Pedro e Ezequiel. pic.twitter.com/9rV6t0mDJP — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) February 17, 2021

Como Nova Iguaçu e Cabofriense chegam para o jogo?

Líder do grupo da fase preliminar do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu chega para o jogo podendo empatar para então garantir sua classificação no Estadual. A equipe soma 22 pontos e nos nove jogos, venceu sete, empatou um, mas perdeu um. A dois pontos de distância da Cabofriense, caso consiga o empate, o clube mantém a diferença e então se garante na primeira divisão da competição.

Atual vice-colocado a equipe de Cabo Frio só tem uma maneira de garantir sua classificação: vencer o jogo contra o Nova Iguaçu. Com 20 pontos, a equipe venceu seis vezes, empatou duas, mas também perdeu apenas um confronto. Vindo de duas vitórias seguidas, a Cabofriense perde na primeira rodada da competição e depois engatou uma sequência de vitórias, que então só foi interrompida na sétima rodada, com empate diante do América, em 1 a 1.