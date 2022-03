Nova Iguaçu x Madureira: onde assistir e horário (13/03/2022)

O duelo entre Nova Iguaçu e Madureira vai ser neste domingo (13/03), pela última rodada do Campeonato Carioca, a partir das 11h, no Estádio Jânio Moraes. Com transmissão apenas para assinantes no streaming, confira os detalhes de onde assistir Nova Iguaçu x Madureira ao vivo.

Onde assistir Nova Iguaçu x Madureira

O jogo Nova Iguaçu x Madureira será transmitido no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 11h, horário de Brasília.

A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Informações do jogo Nova Iguaçu e Madureira hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jânio Moraes

Onde assistir jogo de hoje: Cariocão Play

Últimos jogos Nova Iguaçu x Madureira

07/03/2021 – Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira – Campeonato Carioca

Veja como foi o último jogo do Nova Iguaçu e Madureira.

Provável escalação de Nova Iguaçu x Madureira

O elenco do Nova Iguaçu vem em oitavo lugar com 11 pontos, brigando pela última rodada da competição carioca pela vaga na Taça Rio. Em toda a temporada, o grupo coleciona três vitórias, dois empates e cinco derrotas, ou seja, além de vencer o seu confronto, também torce por tropeços dos seus adversários.

Nova Iguaçu: Luis Henrique; Vinicius, Gabriel Pinheiro, Nathan, Rafinha; Abuda, Vandinho, Dedé, Yan; Rodrigo Andrade, Samuel

Enquanto isso, o Madureira aparece em sétima posição com 11 pontos. Já que não pode mais se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, o elenco precisa do resultado positivo neste domingo para conquistar a vaga na Taça Rio, torneio secundário do futebol carioca na temporada. Por fim, em toda a temporada, tem três jogos vencidos, dois empates e cinco derrotas.

Madureira: Dida; PC, Edgar Silva, Feliphe Gabriel, Guilherme Zóio; Felipe Dias, Henrique Luiz, Marceilinho, Ygor Catatau; Gian, Pipico

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Três jogos da última rodada do Campeonato Carioca vão acontecer neste domingo.

Nova Iguaçu x Madureira – 11h

Audax Rio x Botafogo – 16h

Vasco x Resende – 16h

Siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Carioca.