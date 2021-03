Nova Iguaçu x Portuguesa: onde assistir ao vivo Cariocão 2021 hoje – 25/3

Nova Iguaçu e Portuguesa fecham a 5ª rodada do Campeonato Carioca 2021, nesta quinta-feira (25), no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu. No meio da tabela, os donos da casa buscam a segunda vitória seguida para encostarem no G-4, enquanto a Lusa tenta se recuperar no Estadual logo depois de duas derrotas seguidas.

Com um início de derrota no Estadual, o Laranjão perdeu na estreia para o Flamengo pelo placar mínimo. No entanto, na rodada seguinte o clube empatou com Madureira e Vasco. Por fim, venceu o Boavista na última rodada. Já a Lusa, iniciou a temporada com duas vitórias seguidas. Passou surpreendentemente por Vasco e Fluminense. No entanto, nas duas últimas rodadas perdeu para Volta Redonda e Madureira.

Onde assistir ao vivo jogo entre Nova Iguaçu e Portuguesa

A partida entre os clubes não terá transmissão da tv aberta brasileira. No entanto, o torcedor pode assistir Nova Iguaçu e Portuguesa pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há então três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde será Nova Iguaçu e Portuguesa?

A partida entre os clubes válidos pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2021, será de mando de campo do Laranjão. Por isso o confronto ocorre nesta quinta-feira (25), no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Resende 1 x 0 Volta Redonda

Boa Vista 0 x 2 Fluminense

Quarta

Madureira 1 x 0 Bangu

Vasco 3 x 1 Macaé

Botafogo 0 x 1 Flamengo

Quinta

Nova Iguaçu x Portuguesa – 15h30

