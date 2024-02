O dérbi vai passar na Globo? Onde assistir o jogo Palmeiras x Corinthians (18/02/24)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (18) na semifinal do Campeonato Paulista 2024, na Arena Barueri. O Timão chega ao clássico com o novo treinador, Antonio Oliveira, enquanto o Verdão lidera o grupo C. A bola rola às 18h, com transmissão ao vivo. Então, saiba como assistir o jogo de hoje.

Como assistir jogo do Corinthians e Palmeiras, hoje ?

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: Paulistão Play e Record TV

O jogo entre Palmeiras e Corinthians hoje (18), válido então pela nona rodada do Paulistão 2024, não terá transmissão da TV Globo, mas será exibido ao vivo pela Record TV - exceto o Rio de Janeiro.

O Paulistão Play também transmite o dérbi. O serviço custa R$ 19,90 por mês, ou R$ 49,90 por ano.

Prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras

Corinthians : Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Palmeiras: Weverton; Gómez, Luan (Aníbal Moreno) e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Veja quem tem mais vitórias no Derby até hoje