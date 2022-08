Corinthians x Palmeiras quem tem mais vitórias no Derby

Clássico paulista é um dos maiores da história do futebol brasileiro, com muita rivalidade e qualidade em campo

Em todas as vezes que Corinthians e Palmeiras se enfrentam, tem futebol de qualidade. O Derby Paulista é sem dúvidas um dos maiores clássicos do país, com rivalidade dentro e fora de campo entre torcedores evitando até mesmo a cor do time rival. Mas entre Corinthians x Palmeiras quem tem mais vitórias no clássico?

Corinthians x Palmeiras quem tem mais vitórias

Em toda a história do futebol profissional, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em 373 oportunidades. O Palmeiras, entretanto, é quem tem mais vitórias com 132 contra 129 do Corinthians, de acordo com dados do portal Meu Timão.

As partidas são válidas pelo Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Torneio Rio-São Paulo, Torneio Maria Quitéria, Taça Vicente Matheus, Torneio dos Campeões e outros

No quesito gols, o Verdão também sai na frente com 535 contra 489 do Corinthians, segundo o Meu Timão. Ao todo, são 1.024 gols em confrontos por diferentes competições, tanto nacionais quanto internacionais.

Quantas vezes o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque?

O Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque por quatro oportunidades, além de três empates e quatro vitórias para o Palmeiras, segundo dados do portal Meu Timão.

O Allianz Parque é a casa do Palmeiras, inaugurada em 19 de novembro de 2014, contou com o primeiro duelo do Derby Paulista no dia 8 de fevereiro de 2015, um ano depois do lançamento, pelo Campeonato Paulista.

Confira o histórico completo de jogos entre Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque, desde 2015, um ano depois do estádio ser inaugurado.

Palmeiras 0 x 1 Corinthians – 08/02/2015 – Campeonato Paulista

Palmeiras 3 x 3 Corinthians – 06/09/2015 – Brasileirão

Palmeiras 1 x 0 Corinthians – 12/06/2016 – Brasileirão

Palmeiras 0 x 2 Corinthians – 12/07/2017 – Brasileirão

Palmeiras 0 x 1 Corinthians – 08/04/2018 – Campeonato Paulista

Palmeiras 1 x 0 Corinthians – 09/09/2018 – Brasileirão

Palmeiras 0 x 1 Corinthians – 02/02/2019 – Campeonato Paulista

Palmeiras 1 x 1 Corinthians – 08/08/2020 – Campeonato Paulista

Palmeiras 4 x 0 Corinthians – 18/01/2020 – Brasileirão

Palmeiras 1 x 1 Corinthians – 12/06/2021 – Brasileirão

Palmeiras 2 x 1 Corinthians – 17/03/2022 – Campeonato Paulista

Quanto jogos entre Corinthians x Palmeiras na Libertadores?

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram por seis vezes na Copa Libertadores da América, de acordo com números divulgados pelo portal Meu Timão.

A primeira vez que o encontro aconteceu foi em 27 de fevereiro de 1999, com vitória do Palmeiras por 1 x 0. Na partida de volta, o Corinthians levou a melhor por 2 x 1, deixando tudo igual.

Os times possuem três vitórias cada. São três vitórias para o Corinthians e três para o Palmeiras, sem nenhum empate. Confira o histórico a seguir.

Palmeiras 1 x 0 Corinthians – 27/02/1999

Corinthians 2 x 1 Palmeiras – 17/03/1999

Palmeiras 2 x 0 Corinthians – 05/05/1999

Corinthians 2 x 0 Palmeiras – 12/05/1999

Corinthians 4 x 3 Palmeiras – 30/05/2000

Palmeiras 3 x 2 Corinthians – 06/06/2000

Primeiro jogo entre Corinthians x Palmeiras

O primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras aconteceu em 6 de maio de 1917, em rodada do Campeonato Paulista na temporada. A partida foi recebida pelo Estádio Palestra Itália, em São Paulo, hoje o Allianz Parque.

Pelo placar de 3 x 0, segundo o portal Meu Timão, o time alviverde levou a melhor. Os três gols foram de Caetano. Aquele seria o primeiro encontro de muitos na história do futebol paulista e, principalmente, brasileiro para marcar um dos maiores Derbys do esporte.

Palmeiras: Flosi; Grimaldi, Bianco, Bertolini, Picagli, Fabbi, Ministro, Caetano, Heitor, Orlando e Martinelli.

Corinthians: Russo; Adelino, Casemiro, Ciasca, Plínio, César Nunes, Américo, Marconi, Amílcar, Raphael Apparício e Neco.

Confira os melhores momentos do primeiro jogo da história entre Timão e Verdão.

