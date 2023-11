O que aconteceu no jogo do Brasil x Argentina no Maracanã?

O que aconteceu no jogo do Brasil x Argentina no Maracanã?

O jogo do Brasil quase foi adiado nessa terça-feira, 21, após torcedores do Brasil e Argentina protagonizarem uma briga generalizada na arquibancada do setor sul do Maracanã. A pancadaria começou durante o hino nacional e os argentinos ameaçaram não jogar. Entenda.

Causa da briga no jogo do Brasil x Argentina

A brigada entre torcedores de Brasil e Argentina começou durante a execução dos hinos nacionais nas arquibancadas onde os argentinos estavam. Um dos problemas é que as torcidas estavam juntas, justamente em uma das principais rivalidades do futebol.

A polícia tentou conter a briga e houve um confronto com os argentinos, que arremessaram os bancos da arquibancadas contra a segurança brasileira.

Os jogadores em campo perceberam a confusão e os argentinos correram no sentido das arquibancadas, onde estariam familiares. Enquanto isso, os torcedores visitantes fugiam na direção da torcida brasileira, o que causou mais tumulto e pânico.

Vendo a violência da polícia, os jogadores da Argentina - liderados por Messi - decidiram abandonar o campo e foram para o vestiário.

Enquanto a confusão era controlada, a CBF deu 10 minutos de intervalo e os jogadores argentinos voltaram para jogar. Ao todo, 8 argentinos foram presos.

VEJA O VÍDEO DA BRIGA: