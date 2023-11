Jogo do Brasil hoje: 5 formas de assistir Brasil x Argentina ao vivo

Confronto entre as seleções nas Eliminatórias vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro

É dia de clássico entre Brasil e Argentina! O Maracanã recebe o jogo do Brasil nesta terça-feira, 21 de novembro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Sem vencer há três partidas, a Seleção Brasileira busca retomar o caminho das vitórias enquanto os "hermanos"ocupam a liderança.

+ VÍDEO: o que aconteceu no jogo do Brasil hoje

Que horas é o jogo do Brasil hoje nas Eliminatórias?

O pontapé inicial da partida entre Brasil e Argentina nas Eliminatórias está marcado para às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No entanto, a transmissão do clássico em canais de TV, rádio e internet começa mais cedo por conta do pré-jogo, onde jornalistas trazem informações.

Como Buenos Aires e Brasília possuem o mesmo fuso horário, a transmissão será iniciada na Argentina no mesmo horário, às 21h30, já que não há diferença.

No Brasil, quem mora nos estados de Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem de sintonizar a transmissão do jogo do Brasil às 20h30, em seu horário local. Moradores do Acre acompanham o confronto às 19h30, devido à diferença de duas horas com Brasília.

Jogo: Brasil x Argentina

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil

Rodada: 6ª nas Eliminatórias

Saiba: com quem fica com a taça da Copa do Mundo

Como assistir Brasil x Argentina na TV hoje?

O clássico entre Brasil e Argentina será transmitido com exclusividade na Globo e Sportv, às 21h30 (de Brasília), para todo o país. Responsável pelos direitos de transmissão das Eliminatórias da Copa do Mundo, nenhuma outra emissora pode exibir o confronto se não a Rede Globo, Sportv e afiliadas.

As seleções de Brasil e Argentina protagonizam o maior clássico do futebol sul-americano nesta terça, no Maracanã, valendo os três pontos nas qualificatórias da Conmebol.

TV Globo:

Logo após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão', a Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Argentina com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Caio Ribeiro em todo o país. Excepcionalmente hoje, o 'Jornal Nacional' começa mais cedo, às 19h45, seguido da novela.

Além das capitais, a Globo também exibe o clássico em suas afiliadas ao redor do Brasil. Não precisa pagar nada para sintonizar o canal.

GLOBO EM OPERADORAS:

SKY: 4, 5, 10 e 12

OI: 4, 5, 10, 12 e 13

CLARO/NET: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 41

VIVO: 5, 201, 204, 205, 210, 213 e 305

Sportv:

Luiz Carlos Jr. vai comandar a transmissão da partida entre Brasil e Argentina, na TV paga, ao lado de Ledio Carmona e Ricardinho para todo o país. Quem é assinante Claro ou Sky tem a possiblidade de acompanhar o clássico com som e imagem em qualidade ultra HD, com disponibilidade do sinal 4K.

O Sportv está disponível em operadoras de TV por assinatura.

SPORTV:

SKY: 39 / 439

OI: 39

CLARO/NET: 39 / 539

VIVO: 539

Assistir o jogo do Brasil na internet

Com o avanço da tecnologia, é possível acompanhar também o jogo do Brasil na internet. Existe a possibilidade de assistir no computador ou no aplicativo do celular, tablet e até smartv, se o aparelho for compatível.

A boa notícia é que em duas opções não precisa ter assinatura para acompanhar em tempo real.

Globoplay:

O Globoplay, serviço de streaming de áudio e vídeo sob demanda, disponibiliza para os torcedores a retransmissão ao vivo dos canais Globo e Sportv. Isso significa que dá para acompanhar as duas opções com apenas um clique no celular ou até mesmo no computador.

É de graça para ver a programação da Globo na plataforma, mas para acompanhar o Sportv tem que ser assinante. Quem tem o pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo’ tem direito a assistir o jogão com sinal 4K.

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o Globoplay na loja de aplicativos de maneira gratuita. Daí, toque em 'Agora na TV', escrito no menu principal da plataforma.

Passo 2: Em seguida, faça o seu cadastro de graça na Conta Globo com email e senha, ou faça o login através da sua conta Facebook, Apple ou Google. Você não será cobrado por nada.

Passo 3: Feito o cadastro, você será redirecionado à programação em tempo real dos canais. Se você deseja assistir de graça na Globo é só clicar no ícone da emissora.

Caso deseje assistir no Sportv, é só procurar o canal.

Canais Globo:

Quem tem a TV paga em casa mas não vai estar em casa no momento da partida pode assistir a retransmissão ao vivo no aplicativo Canais Globo. Porém, lembre-se que a Globo não aparece na programação, apenas o Sportv e outros canais como Universal Channel, GNT e GloboNews.

O Canais Globo está disponível de graça para quem é assinante da TV fechada, como a Sky, Claro, Oi ou Vivo.

Passo 1: Baixe o aplicativo na loja do seu celular ou acesse www.canaisglobo.globo.com.br, clique em 'Canais' localizado no menu principal e escolha o Sportv.

Passo 2: Depois, digite o seu cadastro (aquele que está ligado à sua conta da operadora) com email e senha. Assim que completar o login você será redirecionado para a programação em tempo real.

Passo 3: Daí, basta assistir ao vivo os canais disponíveis, incluindo o Sportv.

GE:

A maneira mais rápida e simples de acompanhar o jogo do Brasil hoje é no GE, site de notícias da Globo. A transmissão em simulcast ficará disponível para o público na página do clássico, com a possibilidade de acompanhar a TV Globo e o Sportv, somente para assinantes.

Passo 1: Entre em www.ge.globo.com no horário do clássico e clique na propagada que indica o jogo entre Brasil x Argentina.

Passo 2: Em seguida, escolha qual opção deseja: Globo ou Sportv, lembrando que a segunda só está disponível para quem é assinante Globoplay.

Passo 3: Daí, cadastre-se de maneira gratuita na Conta Globo ou faça o login caso já tenha feito. Você será redirecionado para a página da transmissão e pode acompanhar tanto no computador como pelo celular.

Escalações de Brasil x Argentina

Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira, terá os desfalques de Neymar, Vini Júnior e o goleiro Ederson, os três lesionados e em recuperação. Por outro lado, Diniz terá à sua disposição Endrick, joia do Palmeiras, Raphael Veiga e Gabriel Jesus.

Para o duelo contra a Colômbia nas Eliminatórias, na última quinta-feira, o comandante mudou o esquema tático com André no meio de campo e quatro atacantes à disposição, mas o resultado foi a derrota para os colombianos.

Alisson deve permanecer no gol, enquanto Carlos Augusto toma o lugar de Renan Lodi. Do meio de campo para frente, a escalação deve ser a mesma da semana passada.

Já Lionel Scaloni, que vem de derrota para o Uruguai em 2 x 0, deverá utilizar Lautaro Martínez no ataque ao lado de Di Maria e Messi.

Confira as possíveis escalações do jogo do Brasil e Argentina hoje.

Escalação do jogo do Brasil:

Goleiro: Alisson

Laterais: Carlos Augusto e Emerson Royal

Zagueiros: Marquinhos e Gabriel Magalhães

Meias: André e Bruno Guimarães

Atacantes: Raphinha, Gabriel Martinelli, Rodrygo e Gabriel Jesus

Escalação do jogo da Argentina:

Goleiro: Emiliano Martínez

Laterais: Tagliafico e Molina

Zagueiros: Otamendi e Romero

Meias: Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul

Atacantes: Messi, Di Maria e Lautaro Martínez

Onde vai ser o jogo do Brasil hoje?

O clássico entre Brasil e Argentina vai ser no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, localizado na zona norte da cidade. O Estádio Jornalista Mário Filho, o popular Maracanã, foi inaugurado em 1950 sob o objetivo de receber os jogos da Seleção Brasileira e clubes cariocas.

O estádio foi escolhido pela CBF para receber o jogo do Brasil e Argentina devido à alta demanda de ingressos para acompanhar o clássico no local. Os tickets foram vendidos no site oficial da entidade (cbf.eleventickets.com) por R$ 200 a R$ 600, em diferentes categorias.

Em 1950, a quarta edição da Copa do Mundo da FIFA foi realizada no Brasil. O Maracanã, reconhecido como o maior estádio do país, recebeu oito partidas, incluindo a decisão entre Uruguai e Brasil, com triunfo dos uruguaios por 2 a 1, em gols de Schiaffino e Ghiaggia, desconto de França para os anfitriões.

O Maracanã também é conhecido por ser o palco do milésimo gol de Pelé, o Rei do Futebol, além de receber embates do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana e Mundial de Clubes da FIFA.

Em 2014, na Copa do Mundo, o Maracanã foi o palco da grande final entre Argentina e Alemanha, com vitória dos alemães por 1 a 0, gol de Gotze na prorrogação.

Relembre quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo