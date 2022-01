O que é tríplice coroa? Veja quais times já conquistaram

Depois do Atlético Mineiro conquistar o Campeonato Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, o torcedor alvinegro comemorou, nas redes sociais, a primeira tríplice coroa do clube. Apesar do time de Belo Horizonte usar o termo “triplete alvinegro” para o feito, as conquistas da temporada foram muito comemoradas e devem ser exaltadas. Por isso, confira o que é tríplice coroa.

O que é tríplice coroa?

Tríplice coroa, no futebol, acontece quando uma equipe vence, no mínimo, três títulos no mesmo ano ou temporada. Na teoria, o feito só acontece quando o time conquista o campeonato nacional, a copa nacional e a competição continental. Porém, no Brasil, qualquer trinca de conquistas já é considerada como tríplice coroa entre os torcedores.

Levando em conta como o termo é utilizado no futebol europeu, a tríplice coroa só aconteceu nove vezes: Celtic, da Escócia, em 1966-67; Ajax, da Holanda, em 1971-72; PSV, da Holanda, em 1987-88; Manchester United, da Inglaterra, em 1998-99; Barcelona, da Espanha, em 2008-09 e em 2014-15; Internazionale, da Itália, em 2009-10; Bayern de Munique, da Alemanha, em 2012-13 e em 2019-20.

Em todas essas ocasiões, o time conquistou, pelo menos, a Copa nacional, o Campeonato nacional e a Copa Continental (Liga dos Campeões).

Apenas Barcelona, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha, conquistaram a tríplice coroa mais de uma vez em sua história.

Além disso, ambos os times também são os únicos a conquistarem seis títulos em uma mesma temporada. Em 2008-09, o Barcelona ganhou a La liga (campeonato espanhol), a Copa da Espanha, a Supercopa da Espanha, a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Em 2019-20, com alguns campeonatos sendo decididos em 2021, o Bayern foi campeão da Bundesliga (campeonato alemão), da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha, da Liga dos Campeões, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes.

Quais times brasileiros já conquistaram a tríplice coroa?

No Brasil, levando em conta qualquer tricampeonato, no mesmo ano, de torneios oficiais e de alto nível, nove equipes já conquistaram a tríplice coroa:

Bahia – 1959

O Bahia é o primeiro time brasileiro, a se ter registro, a ser tricampeão dentro de uma mesma temporada. Em 1959, o time de Salvador conquistou o Campeonato Baiano, o Torneio Norte-Nordeste e a Taça Brasil (considerada como Campeonato Brasileiro). O Tricolor, portanto, ganhou um título estadual, um inter-regional e um nacional.

Santos – 1962, 1963 e 1964

O Santos, de Pelé, já tricampeão dentro do mesmo ano mais de uma vez. Em 1962, o Alvinegro praiano conquistou o Paulista, a Taça Brasil (Brasileirão), a Libertadores e o Mundial de Clubes, sendo tetracampeão nesta temporada. Em 1963, venceu o Torneio Rio-São Paulo, a Taça Brasil (Brasileirão), a Libertadores e o Mundial de Clubes, novamente ganhando um tetracampeonato. Em 1964, o time do litoral paulista foi campeão do Paulista, do Rio-São Paulo e da Taça Brasil (Brasileirão).

Flamengo – 1981, 2019 e 2020

O Flamengo é o único time carioca a conquistar a tríplice coroa. Em 1981, o clube da Gávea venceu o Carioca, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Já em 2019, foi campeão do Carioca, do Brasileirão e da Libertadores. No ano seguinte, levou o Carioca, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão, um tetracampeonato.

São Paulo – 1992, 1993 e 2005

O São Paulo foi o segundo time paulista a conseguir uma tríplice coroa. Em 1992, a equipe do Morumbi conquistou o Paulista, a Libertadores e o Mundial de Clubes. No ano seguinte, conquistou quatro competições, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Supercopa Sul-Americana. Em 2005, o time do goleiro Rogério Ceni voltou a repetir as conquistas do Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes.

Palmeiras – 1993 e 2020

O Palmeiras foi o terceiro clube paulista a conquistar uma tríplice coroa. Em 1993, o Verdão foi campeão do Paulista, do Rio-São Paulo e do Brasileirão. O Alviverde voltou a obter uma tríplice coroa em 2020, quando ganhou o Paulistão, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Grêmio – 1996

Em 1996, o Grêmio se tornou o primeiro time gaúcho a vencer três competições no mesmo ano. Naquela temporada, o Tricolor foi campeão do Gauchão, do Campeonato Brasileiro e da Recopa Sul-Americana.

Paysandu – 2002

O Paysandu é, até hoje, a única equipe do Norte do Brasil a conquistar uma tríplice coroa. O feito ocorreu em 2002, quando o Papão venceu o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa dos Campeões.

Cruzeiro – 2003

Apesar de não ter sido o primeiro a conquistar, o Cruzeiro foi o primeiro time brasileiro a usar o termo tríplice coroa quando, em 2003, venceu o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Entre 2004 e 2021, o time azul de Belo Horizonte usou a tríplice coroa, na camisa, em cima do símbolo.

Atlético-MG – 2021

Na mais recente das tríplices coroas, o Atlético Mineiro foi campeão Mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. Levando o tricampeonato, no mesmo ano, de volta para Minas Gerais após a conquista do Cruzeiro em 2003.

