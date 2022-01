Oeirense x Flamengo-PI: onde assistir e horário hoje – 22/01

Pela terceira rodada do Campeonato Piauiense, as equipes de Oeirense x Flamengo-PI se enfrentam neste sábado, 22/01, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Gerson Campos. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Flamengo-PI hoje

O jogo não tem transmissão na TV. No entanto, os torcedores podem assistir a transmissão do confronto de hoje no site da FFP TV, disponível tanto pelo computador como para aplicativo em Android e iOS e também no Eleven Sports.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e FFP TV de graça para todo o Brasil

O elenco do Oeirense aparece em quinta posição no Campeonato Piauiense com 1 ponto depois de empatar uma partida e perder a outra. Agora, entra em campo buscando reverter a situação se quiser garantir a classificação até a próxima fase.

Do outro lado, o Flamengo se encontra na mesma situação, tendo somente 1 ponto em 7º lugar, na zona de rebaixamento. O time rubro-negro ainda não venceu uma partida, buscando os primeiros três pontos neste sábado mesmo fora de casa.

Escalações de Oeirense e Flamengo-PI

Provável escalação de Oeirense: Mondragon; Gustavo, Uberaba, Giovani, Vitor Recife; Lucas Piauí, Joilson, Darlan; Muller, Rogério Sena, Sávio

Provável escalação de Flamengo-PI: Felipe; Tonhão, Tito, Samuel, Telo; Alberto, Glauber, Juninho, Victor; Biel, Caio

