Olympique x Lokomotiv Moscou: onde assistir e horário – 09/12

As equipes de Olympique x Lokomotiv Moscou entram em campo pela última vez na Liga Europa nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 17h (horário de Brasília), pelo grupo E no Stade Vélodrome. Dessa maneira, com transmissão ao vivo, veja onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Olympique x Lokomotiv Moscou: O canal ESPN, em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela última rodada da Liga Europa ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, cidade de Marseille, na França

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 4 pontos, o time do Olympique não tem mais como se classificar para a próxima fase da Liga Europa e, por isso, apenas cumpre tabela nesta quinta-feira. O elenco francês não conseguiu vencer nenhum jogo, enquanto empatou quatro e perdeu outro.

Enquanto isso, o Lokomotiv aparece na lanterna com 2 pontos, ou seja, também não ganhou nenhum confronto que disputou, além de ter dois empates e três jogos perdidos. Dessa maneira, também só cumpre tabela ao entrar em campo hoje para, quem sabe assim, conquistar a sua primeira vitória e fazer então a alegria dos torcedores.

Escalações de Olympique e Lokomotiv Moscou:

O elenco anfitrião não tem novas baixas em seu plantel, enquanto Miranchuk, Barinov, Anjorin, Magkeev e Zé Luís são os principais desfalques dos visitantes.

Olympique: Mandanda (Lopez); Balerdi, González, Caleta-Car, Lirola; Guendouzi, Kamara, Harit, Gueye; Payet, De La Fuente

Lokomotiv Moscow: Khudyakov; Nenakhov, Jedvaj, Pablo, Rybus; Barinov, Kerk, Beka Beka, Kamano; Lisakovich, Smolov

