Onde assisitr jogo Udinese x Milan hoje: canal, online e horário – 11/12

Buscando a permanência na liderança do Campeonato Italiano, o Milan visita a Udinese neste sábado, 11/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela décima sétima rodada com a bola rolando no Estádio Friuli. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil na televisão, saiba onde assistir o jogo do Milan hoje.

Onde assistir jogo do Udinese x Milan: O canal ESPN Brasil, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste sábado.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Friuli, cidade de Udine, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Precisando fugir do rebaixamento, a Udinese promete entrar com toda a confiança necessária no confronto deste sábado. Contando com a força de sua torcida em casa, deve colocar em campo os seus melhores jogadores e, com isso, pressionar os rivais. Porém, não vai ser nada fácil. O elenco ocupa a 15ª posição com dezesseis pontos.

Enquanto isso, o Milan aparece em primeiro lugar do Campeonato Italiao com trinta e oito pontos, ou seja, busca a vitória no jogo de hoje de qualquer modo para continuar com a vantagem em cima do Napoli, seu principal rival na disputa pelo topo da tabela. Com doze triunfos, dois empates e duas derrotas, os visitantens promete dar trabalho.

Escalações de Udinese x Milan:

Os donos de casa não tem Samir, cumprindo suspensão, e Pereyra por lesão.

Stefano Pioli, técnico do Milan, não terá para o confronto de hoje os lesionados de longa data Kjaer, Rebic, Giroud, Calabria, Pellegri e Castillejo.

Udinese: Silvestri; Udogie, Samir, De Maio, Perez; Deulofeu, Makengo, Arslan, Soppy; Success, Beto

Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimovic

