Onde assistir 9 de Octubre x Guaireña ao vivo e horário hoje (17/05)

Nesta terça-feira, 17 de maio, as equipes de 9 de Octubre e Guaireña se enfrentam pela quinta rodada do grupo E na Sul-Americana, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jocay, em Manta, no Equador. Confira todas as informações e saiba onde assistir 9 de Octubre x Guaireña ao vivo.

Onde assistir 9 de Octubre x Guaireña hoje?

O jogo entre 9 de Octubre e Guaireña hoje vai ser transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva pela televisão, o jogo da Sul-Americana nesta terça-feira será exibido para todos os estados do Brasil através da Conmebol TV, sob responsabilidade da entidade de futebol. O canal, entretanto, só está disponível em operadoras como a Sky, Claro e a DirecTV GO.

Outra opção são os aplicativos de streaming, exemplo do Now, DirecTV Go e o Sky Play.

Informações do jogo 9 de Octubre x Guaireña hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jocay, em Manta, no Equador

Onde assistir: Conmebol TV

+ Critérios de desempate na Sul-Americana: conheça as regras de 2022

9 de Octubre e Guaireña na Sul-Americana

Ocupando a lanterna do grupo E na Sul-Americana, o elenco do 9 de Octubre pode bagunçar completamente a tabela de classificação se vencer o jogo desta terça-feira. Isso porque, com 4 pontos, o time equatoriano poderá brigar até mesmo pela liderança se vencer o atual líder na rodada.

Do outro lado, o Guaireña vem em primeiro lugar com 6 pontos, empatado com o Internacional. Se o elenco vencer fora de casa, se mantém na liderança com a vantagem. Porém, o elenco do Inter também entra em campo nesta terça-feira e, dessa maneira, terá de torcer por tropeço dos brasileiros.

Escalações de 9 de Octubre x Guaireña:

Provável escalação do 9 de Octubre: Pinos; Medina Quintero, Becerra Willa, Torres, Mina Cortez; Castillo, Cangá, Jaramillo, Phillips; Stephens e Luna Morón. Técnico: Juan Carlos León

Provável escalação do Guaireña: Escobar; Ruiz, Paniagua, Giménez, Víctor Fabián, Santacruz; Aguilar, Rivero, Ayala, Otazú Vera; Villagra. Técnico; Troadio Duarte

Último jogo de 9 de Octubre x Guaireña:

Em 27 de abril de 2022, pela temporada atual, as equipes se enfrentaram pela última vez.

Valendo a terceira rodada do grupo E, na primeira fase, da Copa Sul-Americana, os elenco do Guaireña levou a melhor e garantiu os três pontos com gol de Diego Godoy, de pênalti.

Confira como foi o último encontro dos times.