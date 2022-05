Critérios de desempate na Sul-Americana: conheça as regras de 2022

Trinta e dois times participam da Copa Sul-Americana 2022, sete deles são brasileiros. O confronto entre equipes acontece em grupos, onde apenas o primeiro colocado de cada chave segue para as oitavas de final. Veja como funciona a contagem de pontos e quais são os critérios de desempate na Sul-Americana.

Gol-qualificado conta como critério de desempate na Sul-Americana?

Gol fora de casa não conta como critério de desempate na Sul-Americana. A decisão foi tomada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em 2021.

Segundo Domínguez, a medida visa “uma maior justiça desportiva”. O modelo de gol-qualificado, por assim dizer, já foi excluído de várias competições de futebol, não é um critério exclusivo da Sul-Americana.

Assim, vale a regra em que não existe vantagem para os times visitantes. Todos os gols terão o mesmo valor.

La CONMEBOL elimina el “gol de visitante”. En adelante todos los goles de los torneos de la CONMEBOL tendrán el mismo valor, ya no se considerará como un factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello, se apunta a una mayor justicia deportiva. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2021

A Sul-Americana, portanto, segue o critério de desempate por pênaltis, em último caso.

Se houver o mesmo número de pontos e de gols ao término das duas partidas finais, a equipe vencedora é aquela com maior saldo de gol. Já na fase mata-mata, se persistir a igualdade, a disputa vai para a prorrogação com dois tempos de 15 minutos e, em seguida, pênaltis.

Como funciona a Sul-Americana?

As 32 equipes participantes da Sul-Americana foram sorteadas para formar as chaves da disputa. Ao todo, são 8 grupos, cada um com quatro times.

Antes de iniciar a competição existe a fase classificatória. Já na primeira fase da competição, a fase de grupos, cada equipe fará seis jogos, três deles fora de casa. Passam para as oitavas de final os primeiros colocados em cada chave.

Assim, os oito times classificados se juntam aos terceiros colocados de cada grupo da Copa Libertadores da América. Ou seja, jogam nessa fase seguinte 16 times.

A final da competição está marcada para o dia 1º de outubro e deverá acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Este ano, a competição tem data final mais curta do que os anos anteriores devido a programação da Copa do Mundo 2022.

Confira quais times participam da 1ª fase da Copa Sul-Americana:

ARGENTINA

Independiente

Lanús

Defensa y Justicia

Racing

Banfield

Unión de Santa Fé

BOLÍVIA

Oriente Petrolero

Jorge Wilstermann

BRASIL

Fluminense

Atlético-GO

Santos

Ceará

Internacional

São Paulo

Cuiabá;

CHILE

Everton

Unión La Calera

Antofagasta

COLÔMBIA

Independiente Medellín

Junior Barranquilla

EQUADOR

LDU

Barcelona de Guayaquil

Universidad Católica

9 de Octubre

PARAGUAI

Guaireña

General Caballero

PERU

Melgar

Ayacucho

URUGUAI

River Plate

Montevideo Wanderers

VENEZUELA

Deportivo La Guaira

Metropolitanos.

Qual é a premiação da Sul-Americana 2022?

Quem levar o título de campeão da Copa Sul-Americana 2022 não apenas levantará a taça, como também embolsará 7,8 milhões de dólares. O valor é o que equivale a mais de R$35 milhões. A premiação total, inclusive, pode superar a do Brasileirão Série A 2022.

Vale lembrar também que essa é a premiação total, contabilizada ao final da temporada. No entanto, os times que passarem da fase de grupos e forem avançando no campeonato também levarão premiações.

Cada clube leva para casa 900 mil dólares apenas por participar da fase de grupos. A medida que a equipe avança de fase, garante mais valores para o clube. Isso vale até chegar na final, cujo valor da premiação é de 5 milhões de dólares para o time campeão e 2 milhões para o vice.

Veja quanto as equipes ganham a cada fase que avançam:

Fase de grupos – 900 mil

Oitavas – 500 mil

Quartas – 600 mil

Semi – 800 mil

Vencedor – 5 milhões

Vice – 2 milhões

* O valor é contabilizado em dólar. Para saber o preço em real, é preciso verificar a cotação da moeda no dia.

Qual é o time com mais títulos na Sul-Americana?

Não existe um único campeão com mais títulos na Copa Sul-Americana. Os times argentinos Boca Juniors e Independiente e o Athletico Paranaense são os três times com mais troféus na competição, cada um com dois.

Dos três times, o Athletico Paranaense é aquele com título mais recente. A equipe brasileira é a atual campeã da Copa Sul-Americana, e além do título de 2021 também teve outro em 2018.

Os títulos do Independiente foram conquistados em 2017 e 2010. Já os do Boca Juniors são um dos títulos mais antigos da competição, que teve seu início em 2002. O time argentino em questão foi campeão da Sul-Americana em 2004 e 2005.

Veja quais outros times brasileiros foram campeões da Sul-Americana:

Athletico Paranaense – 2 títulos (2018 e 2021)

Internacional – 1 título (2008)

São Paulo – 1 título (2012)

Chapecoense – 1 título (2016)

Os times Fluminense, Goiás, Ponte Preta, Flamengo e Red Bull Bragantino tiveram significativa participação na competição, chegando à final uma vez, no entanto, ficaram com a vice-liderança.