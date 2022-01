Onde assistir a final entre Benfica x Sporting ao vivo e horário hoje – 29/01

Benfica e Sporting entram em campo neste sábado, 29/01, com a bola rolando às 16h45 (horário de Brasília), pela grande final da Taça da Liga de Portugal, jogando no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Com transmissão ao vivo do jogo entre Benfica x Sporting, confira onde e como assistir.

Onde assistir Benfica x Sporting ao vivo hoje

A ESPN 4 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Benfica e Sporting

Rodrinho Pinho e o brasileiro Lucas Veríssimo são desfalques hoje.

Do outro lado, o Sporting não tem Pedro Porro.

Escalação do jogo do Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Morato, Vertonghen, Grimaldo; Bernardo, Weigl, João Mário; Everton, Yaremchuk, Gonçalves

Escalação do jogo do Sporting: Adán; Neto, Matheus Reis, Gonçalo Inácio; João Palhinha, Ugarte, Esgaio, Santos; Pablo Sarabia, Bruno Tabata, Pedro Gonçalves

Como estão as equipes na temporada?

Mesmo após a saída conturbada de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, o Benfica conseguiu se manter no alto nível tanto no Campeonato Português como em competições regionais. Foi o caso na Taça da Liga, onde venceu o Vitória e Sporting de Covilhã na fase de grupos e, depois, o Boavista na semifinal. Agora, entra em campo para disputar o primeiro título da temporada.

Enquanto isso, o atual campeão português está disposto a mostrar o seu melhor lado no futebol para levar para casa o lindo troféu de vencedor na Taça da Liga de Portugal. Na competição, o Sporting venceu Famalicão e Penafiel na fase de grupos, até o Santa Clara na semifinal onde passou com facilidade. Agora, diante um dos maiores adversários do futebol português, promete uma partida acirrada do começo ao fim.

