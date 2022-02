Onde assistir Al Hilal x Al Ahly e horário do jogo do Mundial de Clubes hoje

As equipes de Al Hilal e Al Ahly disputam o terceiro lugar no Mundial de Clubes em 2022 neste sábado, 12/02, jogando no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, a partir das 10h (Horário de Brasília), em partida única. Confira as escalações, horários e onde assistir Al Hilal x Al Ahly ao vivo na TV e online.

Onde assistir Al Hilal x Al Ahly

É possível assistir o jogo entre Al Hilal e Al Ahly no Mundial de Clubes pelo canal BAND (TV aberta), BandSports (TV paga), Band.com.br (Portal da emissora) e BandPlay (Aplicativo), neste sábado a partir das dez horas da manhã no horário de Brasília.

Pela emissora aberta, o jogo do terceiro lugar do Mundial vai ser transmitido para todo o Brasil com narração de Sergio Mauricio e comentários de Rafael Oliveira. Já no BandSports, o canal disponível somente por assinatura, Ivan Bruno narra e Bernardo Ramos comenta.

O torcedor também pode acompanhar o jogo ao vivo pela internet, seja através do site (www.band.uol.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi

TV: BAND e BandSports

Online: BandPlay e Band.com

Al Hilal e Al Ahly no Mundial de Clubes

Al Hilal: O time da Arábia Saudita jogou de igual para igual com o Chelsea, mas acabou derrotado e agora entra em campo para disputar o terceiro lugar. Em 2019, o elenco garantiu a quarta posição depois de ser derrotado pelo Monterrey, do México.

Al Ahly: O elenco egípcio vem com toda a confiança mesmo depois de ser eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes na temporada. No ano passado, o elenco saiu vitorioso contra o mesmo time brasileiro, contando com a sorte para ser novamente coroado com a vitórai.

Escalação do Al Hilal e Al Ahly

Escalação do Al Hilal – Al-Maiouf; Al-Berik, Jang, Al-Bulaihi e Al-Shahrani; Cuellar e Kanno; Pereira e Al-Dawsari; Ighalo e Marega

Escalação do Al Ahly – Lofti; El Hanafi, Rabia e Abdelmonem; Hany, Fathi, Al-Sulaya e Maaloul; Soliman, Sherif e Magdy

Relembre como foi o duelo entre Chelsea e Al Hilal.

