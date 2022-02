Onde assistir Al Hilal x Chelsea no Mundial de Clubes e horário hoje

Quem vencer vai enfrentar o Palmeiras na grande final do Munidal; o perdedor enfrenta o Al Ahly pela disputa do terceiro lugar

Chegou a hora de conhecer o adversário do Palmeiras na grande final do Mundial de Clubes na temporada. O confronto entre Chelsea e Al Hilal será realizado nesta quarta-feira, 09/02, no Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, na semifinal a partir das 13h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir e horários do jogo do Chelsea hoje no Mundial.

Onde assistir Al Hilal x Chelsea hoje no Mundial

A partida da semifinal do Mundial de Clubes entre Al Hilal e Chelsea nesta quarta-feira vai passar no canal da BAND (TV aberta), BandSports (TV paga), Band.com.br (Site da emissora) e o BandPlay (Aplicativo), começando a uma e meia da tarde no horário de Brasília.

No canal da TV aberta, o jogo do Chelsea vai passar para todo o Brasil com narração de Sergio Mauricio, com comentários de Neto e Rafael Oliveira.

A emissora da TV aberta vai passar o jogo do Palmeiras para todos os estados do Brasil, com narração de Ulisses Costa, e comentários de Edmundo e Veloso. Basta sintonizar o canal e acompanhar ao vivo. Já pela TV por assinatura, a narração fica por conta de Oliveira Andrade e comentários de Evair.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Árbitro: César Ramos (México)

Local: Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi

TV: BAND e BandSports

Online: BandPlay e Band.com

+ Mundial de Clubes tem prorrogação? Veja o regulamento de 2022

Al Hilal e Chelsea no Mundial de Clubes 2022

Al Hilal: o clube da Arábia Saudita conseguiu vencer o Al Jazira no último domingo e, agora, vai enfrentar o favorito na competição. A última vez que participou do Mundial aconteceu em 2019, onde venceu o Espérance de Tunis nas quartas mas foi derrotado pelo Flamengo nas semis.

Chelsea: Os ingleses entram em campo nesta quarta-feira com o favoritismo ao seu lado. Campeão da Champions League, o elenco participou do Mundial em 2012, quando perdeu a final para o Corinthians. Desta vez, pretende fazer diferença em busca do seu primeiro título da história.

Escalação do Al Hilal x Chelsea:

Escalação do Al Hilal: Al Mayouf; Abdulhamid, Hyun-Soo, Al Bulayhi, Al-Shahrani; Cuéllar, Kanno, Matheus Pereira, Salem Al-Dawsari; Marega, Ighalo

Escalação do Chelsea: Kepa (Mendy); Sarr, Rüdiger e Christensen; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Mount e Hudson-Odoi; Lukaku e Ziyech.

Relembre como foi a conquista do Chelsea na Champions League.

Quando vai ser a final do Mundial de Clubes?

O Palmeiras e o vencedor do jogo desta quarta-feira vão disputar a final do Mundial de Clubes no próximo sábado, dia 12 de fevereiro de 2022, no Mohammed Bin Zayed Stadium, na cidade de Abu Dhabi, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

O vencedor vai levar para casa o belo troféu da FIFA, além da principal conquista que é o título de melhor elenco do futebol no mundo.

A final será televisionada pela TV aberta pela Rede Bandeirantes, além também do canal pago BandSports, assim como de maneira online para todos os internautas acompanharem como e onde quiserem.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.