Onde assistir Alemanha x Inglaterra ao vivo: horário e escalação (07/06)

Tem clássico na Liga das Nações hoje. Disputando os três pontos pela liga principal, as seleções de Alemanha e Inglaterra se enfrentam a partir das 15h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela segunda rodada da competição. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Alemanha x Inglaterra ao vivo.

Onde assistir Alemanha x Inglaterra ao vivo hoje?

Quer saber onde assistir Alemanha x Inglaterra ao vivo hoje na Liga das Nações? Para curtir os melhores lances do clássico entre seleções, o torcedor deve sintonizar o Star +, serviço de streaming.

Sem transmissão na TV, o serviço de streaming é o único modo de assistir ao vivo o confronto do futebol internacional nesta terça-feira. Dessa maneira, o torcedor deve ser assinante da plataforma.

Disponível no site sob diferentes pacotes (www.starplus.com), o serviço pode ser encontrado através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo de Alemanha x Inglaterra hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Arbitragem: Carlos del Cerro Grande

Onde assistir: Star +

Liga das Nações: como funciona o torneio entre seleções europeias

Alemanha e Inglaterra na Liga das Nações

Deixando a pulga atrás da orelha em seus torcedores, a Alemanha ficou no empate pela primeira rodada da Liga das Nações este ano, realizada na semana passada. Integrando o grupo três na Liga A, os alemães aparecem na segunda posição com apenas 1 ponto.

Do outro lado, a Inglaterra vem na última posição do grupo depois de perder para a Hungria inesperadamente, deixando os apaixonados por torcedores até mesmo confusos. Mesmo com o plantel de jogadores completo, a equipe inglesa acabou tropeçando e perdeu a chance de assumir a ponta. Agora, vê o confronto desta terça como oportunidade para reassumir o controle, assim como foi na última temporada.

Escalações de Alemanha x Inglaterra

Os alemães não tem novas baixas durante a competição.

Escalação da Alemanha: Neuer; Hofmann, Schlotterbeck, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich, Musiala; Havertz, Muller e Gnabry. Técnico: Hansi Flick

Para os ingleses, James Justin é o único desfalque no jogo de hoje.

Escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Reece James, Phillips, Rice, Saka; Sterling, Harry Kane e Jack Grealish. Técnico: Gareth Southgate

Palpite Alemanha x Inglaterra

Não há como ditar quem sairá vencedor do confronto nesta terça, durante a Liga das Nações. São grandes e vitoriosas seleções que fazem questão ao máximo de pontuarem, principalmente após os resultados da rodada passada.

O que pode se esperar é um confronto com muitos gols para ambos os lados.

O último encontro das seleções aconteceu em uma ocasião bem especial. Pela Eurocopa, nas oitavas de final, a Inglaterra levou a melhor contra os alemães em 2 x 0 com gols de Sterling e Harry Kane.

A partida aconteceu em 29 de junho de 2021, na temporada passada. A competição precisou ser transferida para 2021 por conta da pandemia do Covid-19.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos da última vez que os times se enfrentaram.