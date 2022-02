Onde assistir América-MG x Atlético-MG hoje DE GRAÇA ao vivo – 12/02

Equipes se enfrentam neste sábado, 12 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro abre a sexta rodada com o clássico entre América-MG e Atlético-MG neste sábado, 12/02, com a bola rolando a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira fase. Além de saber a arbitragem, horários e escalações, saiba também onde assistir América-MG x Atlético-MG hoje ao vivo.

Onde assistir América-MG x Atlético-MG hoje

O torcedor pode assistir o jogo entre América-MG e Atlético-MG no Campeonato Mineiro na Globo (TV aberta), SporTV (TV paga) e Premiere (Pay-per-view) ao vivo a partir das quatro e meia da tarde pelo horário de Brasília neste sábado.

No canal aberto, o jogo será transmitido para todo o estado de Minas Gerais de graça, enquanto o SporTV passa para todo o Brasil em operadoras de televisão. A plataforma do pay-per-view, entretanto, está disponível para assinatura por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Local: Estádio Independência

TV: Globo (MG) e SporTV

Online: Premiere

América-MG e Atlético-MG no Campeonato Mineiro

América-MG: O Coelho vem de vitória contra o Pouso Alegre na última terça-feira e, por isso, espera continuar com o seu bom desempenho na competição estadual. Em terceiro lugar com 10 pontos, o time está empatado com o Galo na tabela e, por isso, precisa vencer para ter a chance de assumir a liderança.

Atlético-MG: Enquanto isso, o Atlético Mineiro vem em segundo lugar com 10 pontos, tendo apenas dois pontos a menos do que o líder Cruzeiro. Dessa maneira, se vencer o seu jogo e a Raposa perder ou empatar, aí o Galo é quem será o novo líder do Campeonato Mineiro.

Escalações do América-MG e Atlético-MG

Escalação do América-MG – Jori; Patric, Conti, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Everaldo, Felipe Azevedo, Wellington Paulista.

Escalação do Atlético-MG– Everson; Mariano, Nathan Silva, Godín, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández; Savarino, Hulk.

Veja como foi o último jogo do América-MG x Atlético-MG.

