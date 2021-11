Onde assistir América-MG x Chapecoense: horário e escalações – 30/11

Em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, América-MG e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (30), às 21h (horário de Brasília), na Arena Independência. Sendo assim, confira onde assistir América-MG x Chapecoense:

O duelo América-MG x Chapecoense hoje, ao vivo, será transmitido com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Décimo colocado no Brasileirão, o América-MG busca voltar a vencer após três partidas sem triunfo na competição. Com 46 pontos, o time mineiro tem baixas chances de ser rebaixado e sonha com uma vaga em competições internacionais, seja a Libertadores ou a Sul-Americana. Caso vença no Independência, o Coelho pode chegar ao oitavo lugar na tabela e ultrapassar o Ceará, que enfrenta o Flamengo nesta segunda-feira.

Última colocada no Campeonato Brasileiro com 15 pontos, a Chapecoense tenta evitar a marca de pior campanha na história dos pontos corridos. Com quatro partidas restantes, o time de Santa Catarina precisa fazer três pontos (uma vitória ou três empates) para superar a campanha do América-RN em 2007, que fez 17 pontos em 38 jogos.

Com dois empates, a Chape empate em pontos com o time de Natal. A única vitória da equipe foi contra o Red Bull Bragantino na 20ª rodada por 2 a 1, com gols de Mike e Anselmo Ramon.

Escalações América-MG x Chapecoense

Pelo lado do Coelho, o treinador Marquinhos Santos não terá Mauro Zárate, suspenso por ter recebido três cartões amarelos.

Já a Chape será desfalcada pelos lesionados Joilson e Denner Melz.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon Lopes; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Fabrício Daniel e Felipe Azevedo.

Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Laércio, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Ronei; Mike, Kaio Nunes e Henrique Almeida.

