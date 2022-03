Onde assistir América MG x Tombense ao vivo e horário (19/03/22)

Neste sábado, 19, América MG e Tombense se enfrentam pela última rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 16h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A seguir, confira onde assistir América MG x Tombense ao vivo hoje.

Durante a semana, o Coelho confirmou a sua vaga na fase de grupos da Libertadores após vencer o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis. Já o Tombense vem de vitória diante do Moto Club na Copa do Brasil.

Onde assistir América MG x Tombense

O jogo do América MG e Tombense hoje vai ser transmitido ao vivo no pay-per-view Premiere, a partir das 16h30, pelo Horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A partida desse sábado vai passar na plataforma do Premiere (www.premiere.globo.com), disponível em canais de operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Net e Oi.

Escalações de América MG x Tombense

Depois de fazer história e se classificar pela primeira vez na fase de grupos da Copa Libertadores, o América Mineiro volta a jogar pelo Campeonato Mineiro. O clube não tem mais chances de chegar até a semifinal, mas pode disputar o Troféu Inconfidência. Em sexto lugar, tem 14 pontos.

Provável América MG: Jailson; Marlon, Éder, Iago Maidana, Patric; Juninho, Lucas Kal, Alê; Everaldo, Pedrinho, Wellington Paulista

Enquanto isso, o Tombense também disputa a sua vaga no Troféu Inconfidência já que não tem mais oportunidade de chegar até o G-4 do Campeonato Mineiro pela última rodada da primeira fase. Por fim, em oitavo lugar com 11 pontos, contabiliza três vitórias, dois empates e cinco derrota na temporada.

Provável Tombense: Rafael Santos; Diego, Moises Lucas, Manoel, Mateus; Cazonatti, Jean Lucas, Zé Ricardo; Everton, Ciel, Paulo de Souza

Assista ao vídeo e relembre como foi a classificação do Coelho até a fase de grupos da Libertadores.

Jogos do Campeonato Mineiro hoje

Seis jogos vão acontecer neste sábado pela última rodada do Campeonato Mineiro na primeira fase.

Patrocinense x Cruzeiro – 16h30

Athletic x Villa Nova – 16h30

América-MG x Tombense – 16h30

URT x Democrata – 16h30

Atlético-MG x Caldense – 16h30

Pouso Alegre x Uberlândia – 16h30

