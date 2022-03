Onde assistir América MG x Tombense ao vivo e horário na TV (26/03)

Neste sábado, 26 de março, América MG e Tombense disputam a partida de volta na semifinal do Troféu Inconfidência, a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Quem vencer vai disputar a grande final do torneio. Continue lendo para saber onde assistir ao jogo do América hoje e escalação.

Onde assistir América MG hoje ao vivo

A partida do América MG e Tombense hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 11h, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

O canal do SporTV está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Já o Premiere. que também disponibiliza o jogo de hoje, transmite no pay-per-view nos canais da TV paga ou no site (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90.

A arbitragem será de Vinícius Gomes do Amaral.

Escalação de América MG e Tombense

Provável escalação do América MG: Jailson, Marlon, Éder, Iago Maidana, Patric; Juninho, Lucas Kal, Alê; Everaldo, Pedrinho e Wellington Paulista.

Provável escalação Tombense: Rafael Santos, Diego, Moises Lucas, Manoel, Mateus, Cazonatti, Jean Lucas, Zé Ricardo, Everton, Ciel e Paulo de Souza.

Depois de perder o confronto da ida, o América Mineiro precisa reverter o placar em seu favor neste sábado se quiser chegar até a final do Troféu Inconfidência. Por isso, o grupo do Coelho deve colocar em campo novamente os seus melhores jogadores para garantir-se com o placar.

Enquanto isso, o Tombense aparece com a vantagem para o jogo deste sábado na partida de volta na semifinal. Com três gols de vantagem, o elenco só precisa de um simples empate para garantir-se na final do Troféu Inconfidências mas, mesmo assim, precisa do resultado para ficar tranquilo no jogo.

Quando será a final do Troféu Inconfidência 2022?

A final do Troféu Inconfidência em 2022 ainda não tem data definida. A Federação Mineira de Futebol deverá divulgar nos próximos dias a data escolhida.

Os vencedores das semifinais se garantem na decisão onde vão disputar o título em apenas um confronto. É importante ressaltar que as partidas podem sofrer alterações por solicitação das TV’s ou até mesmo pela polícia militar como medida de segurança.