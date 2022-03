Grupo da morte Libertadores 2022: Corinthians tem caminho difícil

Torcedores do Corinthians mostraram certa preocupação após o sorteio que define os oito grupos da primeira fase da Libertadores 2022. Isso porque o elenco caiu no grupo da morte, jogando contra o Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready, o que pode ser um caminho complicado se quiser seguir no torneio. Dessa maneira, entenda porque é o grupo da morte na Libertadores 2022 e quais serão os desafios.

Qual é o grupo da morte na Libertadores 2022?

O grupo da morte na Libertadores 2022 é o grupo E, com os times Boca Juniors (Argentina), Corinthians, Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia).

O sorteio da Conmebol, realizado na manhã desta sexta-feira, definiu cada um dos oitos grupos da primeira fase da Libertadores, onde cada um deles tem quatro times dos mais diferentes países da América do Sul. Assim que o sorteio terminou, torcedores do Corinthians mostraram certa preocupação com o caminho que o clube pode ter se quiser avançar até as oitavas de final.

De volta à Libertadores depois de ficar fora no ano passado, o Timão vai enfrentar o Boca Juniors, o grande favorito na competição e seu velho conhecido de outras edições, o time boliviano Always Ready, e o tradicional Deportivo Cali, da Colômbia.

Cada time joga seis vezes, ou seja, três dentro e três fora de casa. A tabela de jogos, entretanto, ainda não foi divulgada pela Conmebol, mas a fase de grupos tem início em 5 de abril.

Por que o grupo do Corinthians é mais difícil?

O Corinthians tem três grandes adversários pela frente no grupo da morte da Libertadores 2022. O primeiro é o Boca Juniors, velho conhecido de edições passadas na Libertadores. Os dois já se enfrentaram por 6 vezes, com três empates, duas vitórias do Boca e uma do Timão.

Além disso, em 2012, as equipes disputaram a final da competição, com a vitória do clube paulista. O último encontro aconteceu em 2013, nas oitavas de final, com uma vitória do Boca e o empate na volta em 1 a 1 no Brasil. O time argentino, além disso, contabiliza 6 títulos, sendo o segundo maior vencedor.

Depois, tem o Always Ready, da Bolívia. Os dois nunca se enfrentaram, de acordo com dados do portal Transfermarkt, mas o confronto em 2022 promete ser eletrizante. Um dos motivos é que o Corinthians vai viajar para a cidade de El Alto, na região de La Paz, a uma altitude de 4,1 mil metros acima do nível do mar. Esse deve ser um grande desafio para o time brasileiro.

Por fim, o Deportivo Cali também está no caminho do Corinthians. Foram 2 jogos disputados entre os dois na história, sendo duas vitórias dos corintianos em 2006, na primeira fase da Libertadores. O elenco do Deportivo não faz uma campanha no Campeonato Colombiano, mas tem grande tradição na competição sul-americana e, por isso, pode dar trabalho aos brasileiros.

Relembre no vídeo a seguir como foi um dos jogos da final da Liberta em 2012.

Sorteio de Grupos da Libertadores 2022

Trinta e duas equipes disputam a Copa Libertadores de 2022. A fase de grupos é a primeira etapa entre as demais onde, divididas em oito grupos de quatro, jogam seis rodadas em casa e fora dela. Os dois primeiros colocados de cada grupos avançam.

Oito times do Brasil participam da competição, sendo Palmeiras, Athletico-PR, RB Bragantino, Atlético-MG, Corinthians, América-MG, Fortaleza e Flamengo.

A seguir, confira todos os grupos da Libertadores de 2022.

GRUPO A: Palmeiras, Emelec (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Independiente Petrolero (Bolívia)

GRUPO B: Athletico-PR, Libertad (Paraguai), Caracas (Venezuela) e The Strongest (Bolívia)

GRUPO C: Nacional (Uruguai), Vélez (Argentina), RB Bragantino e Estudiantes de la Plata (Argentina)

GRUPO D: Atlético-MG, Independiente Del Valle (Equador), Deportes Tolima (Colômbia) e América-MG

GRUPO E: Boca Juniors (Argentina), Corinthians, Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia)

GRUPO F: River Plate (Argentina), Colo-Colo (Chile), Alianza Lima (Peru) e Fortaleza

GRUPO G: Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Cólon (Argentina) e Olimpia (Paraguai)

GRUPO H: Flamengo, Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal (Peru) e Talleres (Argentina)

+ Grupos da Libertadores 2022: como ficou o sorteio dos brasileiros