Onde assistir Antofagasta x Atlético GO ao vivo e horário hoje (27/04)

Pela terceira rodada da Sul-Americana, as equipes de Antofagasta e Atlético GO se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Regional de Antofagasta, no Chile, pelo grupo F. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Antofagasta x Atlético GO ao vivo.

O time chileno busca a primeira vitória na competição, já que aparece na lanterna do grupo sem pontos conquistados. Do outro lado, o elenco de Umberto Louzer é o líder com seis pontos, podendo aumentar a vantagem que possui aos demais.

Onde assistir Antofagasta x Atlético GO?

O jogo do Antofagasta e Atlético GO hoje vai ser transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a Conmebol TV transmite todos os jogos da Copa Sul-Americana, incluindo o do Cuiabá nesta quarta-feira. Para assistir ao vivo, é necessário ter a assinatura da emissora através das operadoras Claro, Sky ou DirecTVGO.

Se você prefere acompanhar online, pode acessar o canal através dos aplicativos Sky Plat, Now ou DirecTVGO seja no celular, tablets ou computador.

Ficha técnica do Antofagasta x Atlético GO hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Regional de Antofagasta, no Chile.

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do Antofagasta x Atlético GO

Escalação do Antofagasta:​ Sánchez, Leiva, Robles, Ahumada, Nieto, Cornejo, Collao, Bravo, Orellana, Hurtado e Tello Mery

Escalação do Atlético GO: Luan Polli, Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Léo, Shaylon, Jorginho e Wellington Rato

Confira no vídeo como foi o último jogo do Atlético Goianiense na Sul-Americana.

Últimos jogos de Antofagasta e Atlético GO

Antofagasta:

LDU Quito 4 x 0 Antofagasta (Sul-Americana)

Club Provincial 2 x 0 Antofagasta (Campeonato Chileno)

Antofagasta 0 x0 Huachipato (Campeonato Chileno)

Atlético GO:

RB Bragantino 4 x 0 Atlético GO (Brasileirão)

Atlético GO 1 x 1 Cuiabá (Copa do Brasil)

Atlético GO 1 x 1 Botafogo (Brasileirão)

