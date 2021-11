Jogo da Inglaterra x Albânia hoje: horário e onde assistir ao vivo (12/11)

Buscando a classificação, a Inglaterra recebe a Albânia nesta sexta-feira, 12/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela nona rodada do grupo I nas Eliminatórias no Estádio de Wembley. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Inglaterra hoje.

Onde assistir o jogo da Inglaterra x Albânia ao vivo hoje? O confronto entre Inglaterra e Albânia terá transmissão ao vivo do Space, na fechada a partir das 16h45 (Horário de Brasília), além da plataforma do Tik Tok, de graça, e Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Space

LiveStream: Tik Tok e Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Inglaterra x Albânia

Os ingleses não poderão contar com Rashford, Ward-Prowse e Luke Shaw, lesionados, enquanto os visitantes não possuem novas baixas.

Inglaterra : Pickford; Maguire, Chillwell, Stones, Walker; Phillips, Henderson, Saka; Foden, Harry Kane, Sterling

: Pickford; Maguire, Chillwell, Stones, Walker; Phillips, Henderson, Saka; Foden, Harry Kane, Sterling Albânia: Berisha; Ismajli, Kumbulla, Veseli, Hysaj; Bare, Gjasula, Trashi; Bjarami, Cikalleshi, Broja

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com 20 pontos conquistados pelo grupo I, a seleção da Inglaterra pode carimbar a sua participação no Mundial do Catar em 2022 se vencer o jogo de hoje. Com seis vitórias e dois empates, o elenco tem a vantagem de três pontos diante do segundo colocado e, por isso, só precisa do triunfo para garantir a posição.

Enquanto isso, a Albânia aparece em terceiro lugar com 15 pontos, brigando pela segunda posição com a Polônia nesta rodada e também na próxima. Com cinco vitórias e três derrotas, os albaneses devem colocar em campo os seus melhores jogadores já que possuem um grande duelo pela frente.

