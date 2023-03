Onde assistir ao jogo da Itália x Inglaterra hoje na TV e online - 23/03

Saiba como assistir ao clássico do futebol internacional. Foto: Reprodução Marco Pomelia by Pixabay

Clássico no futebol internacional vai passar em todos os estados do Brasil na TV paga e no serviço de streaming

De olho na classificação para a Eurocopa, as seleções de Itália e Inglaterra se enfrentam na tarde desta quinta-feira, 23 de março, às 16h45 (Horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O jogo da Itália hoje é válido pela primeira rodada do grupo C nas Eliminatórias da Euro.

O clássico de seleções internacionais já foi disputado entre Inglaterra e Itália em 30 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. Os italianos acumulam 13 vitórias, com nove empates e apenas oito vitórias para os ingleses.

A Itália é a atual campeã da Eurocopa. Na edição passada, as seleções disputaram a final com vitória dos italianos nos pênaltis após o empate no tempo normal.

Transmissão jogo da Itália x Inglaterra

O jogo da Itália x Inglaterra hoje vai passar na ESPN e no Star Plus ao vivo nesta quinta-feira.

ASSISTIR ITÁLIA X INGLATERRA NA TV PAGA: o canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil, mas é preciso ter a emissora na programação.

TRANSMISSÃO ONLINE ITÁLIA X INGLATERRA: quem é assinante Star Plus tem acesso à retransmissão dos jogos de futebol no streaming. Acesse o site (www.starplus.com) e obtenha acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes. Dá para assistir no celular, tablet, smartv ou computador.

Convocação da Itália

O técnico Roberto Mancini convocou 30 jogadores para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Eurocopa. Os brasileiros Jorginho e Rafael Tolói estão na lista, além da novidade Buongirno, do Torino.

GOLEIROS: Donnarumma, Falcone, Meret e Provedel

DEFENSORES: Acerbi, Bonucci, Buongiorno, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Romagnoli, Scalvini, Spinazzola e Rafa Tolói

MEIAS: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Pessina, Tonali e Verratti

ATACANTES: Berardi, Chiesa, Gnonto, Grifo, Pafundi, Politano, Retegui e Scamacca.

Convocação da Inglaterra

Gareth Southgate convocou 23 jogadores para as duas partidas nas Eliminatórias da Euro em março.

GOLEIROS: Pickford, Pope e Ramsdale

DEFENSORES: Reece James, Walker, Maguire, John Stones, Eric Dier, Marc Guehi, Trippier, Ben Chilwell e Luke Shaw

MEIAS: Henderson, Gallagher, Jude Bellingham, Phillips, Declan Rice, James Maddison e Mason Mount

ATACANTES: Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Kane, Jack Grealish, Rashford e Toney.

Grupo C nas Eliminatórias da Eurocopa

Estão no grupo C as seleções de Itália, Inglaterra, Macedônia do Norte, Malta e Ucrânia. São dez rodadas em dois turnos onde cada equipe se enfrenta duas vezes na primeira fase. Os dois melhores de cada grupo garantem a vaga para a Eurocopa.

Os jogos serão disputados em 23 e 26 de março, 17 e 20 de junho, 08 e 11 de setembro, 13 e 16 de outubro, 16 e 19 de novembro de 2023. Cada vitória garante para a seleção três pontos, enquanto o empate vale um para ambos.

