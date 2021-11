Onde assistir ao jogo do Granada x Real Madrid hoje e horário (21/11)

Pela décima quarta rodada, o Real Madrid visita o Granada buscando retomar a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo, 21/11, a partir das 12h15 (horário de Brasília) no Estádio Nuevo Los Cármenes. Confira as informações que você precisa saber para assistir ao jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir o jogo do Granada x Real Madrid hoje: O confronto entre Granada e Real Madrid terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, cidade de Granada, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser derrotado pelo Espanyol na rodada passada, o Granada entra em campo neste domingo precisando seja como for do triunfo em seu favor. Em décima sétima posição com apenas 11 pontos, o elenco espera contar com o fator casa e com o estádio lotado para vencer o confronto diante do favorito.

Enquanto isso, o Real Madrid aparece em terceiro lugar com 27 pontos, ou seja, venceu oito jogos, empatou três e perdeu uma na temporada, sendo cotado como o grande favorito ao título do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, assume novamente a liderança.

Escalações de Granada x Real Madrid:

Para o time da casa, Daurte é o único desfalque para o jogo de hoje, enquanto Ancelotti, técnico do Real, não poderá contar com Ceballos e Gareth Bale, lesionados.

GRANADA: Luíx Maximiano; Diaz, Quini, Sánchez, Neva; Soro, Montoro, Monchu, Rochina; Jorge Molina, Suárez

REAL MADRID: Courtois; Alaba, Mendy, Militão, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

