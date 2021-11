Onde assistir ao vivo o jogo San Marino x Inglaterra hoje (15/11)

As equipes de San Marino x Inglaterra se enfrentam nesta segunda-feira, 15/11, às 16h45 (horário de Brasília), na décima e última rodada das Eliminatórias na Europa pelo grupo I no Estádio Olímpico de San Marino. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir San Marino x Inglaterra ao vivo: O jogo de San Marino e Inglaterra hoje terá transmissão ao vivo da Space, na TV fechada, além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 15 de novembro de 2021

15 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de San Marino , cidade de Serravalle, em San Marino

Estádio Olímpico de San Marino , cidade de Serravalle, em San Marino TV: Space

Space LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Escalações de San Marino x Inglaterra

O elenco anfitrião não tem baixas para o confronto desta segunda. Já os ingleses devem escalar jogadores jovens já que o adversário não tem bom desempenho, além de sofrer com as baixas de Henderson, Rashford, Luke Shaw e Jack Grealish.

San Marino

Benedettini; Grandoni, Fabbri, Rossi, Battistini; Mularoni, Lunadei, Golinucci, Tomassini; Nanni, Tomassini

Inglaterra:

Pickford (Ramsdale); Maguire, Coady, Mings, Alexander-Arnold; Chillwell, Bellingham, Phillips; Saka, Abraham, Foden

Eliminatórias na Europa

Depois de ser goleado por 4 a 0 diante da Hungria, o time de San Marino quer fechar a sua campanha com pelo menos uma vitória na temporada. Em última posição no grupo I sem pontos marcados, a seleção da pequena ilha entra em campo contando com a força de sua torcida para marcar o primeiro ponto positivo em seu favor e, dessa maneira, trazer alegria aos torcedores.

A equipe já está desclassificada e não tem mais chances, cumprindo tabela somente.

A Inglaterra, por outro lado, precisa apenas de um empate para avançar de forma direta para o Mundial da FIFA no ano que vem. Em primeiro lugar com 23 pontos, a seleção tem a vantagem de três pontos diante da Polônia, que também joga hoje.

Por isso, a Inglaterra tem que ganhar. Se empatar e os poloneses ganharem, está dentro. Porém, se tropeçar e o elenco de Robert Lewandowski vencer e passar o vaor do saldo de gols, ai os ingleses estarão eliminados.

