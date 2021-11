Confira onde assistir ao vivo os jogos de hoje nesta sexta-feira (12/11)

A sexta-feira, 12 de novembro de 2021, apresenta uma programação de futebol diversificada de campeonatos nacionais e internacionais com a bola rolando em uma partida na Série B do Brasileirão. Enquanto isso, as Eliminatórias da Europa encerram a nona rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Jogos de hoje e onde assistir ao vivo na TV

Brasileirão Série B

CSA x Confiança – 21h30 – SporTV 3 e Premiere

Libertadores Feminina

Ferroviária x Cerro Porteño – 17h30 – Fox Sports, Star + e Facebook da Libertadores

Avaí Kindermann x Corinthians – 19h45 – Fox Sports, Star + e Facebook da Libertadores

Copa Verde

Manaus x Remo – 17h30 – TV Cultura (PA) e Youtube da TV Cultura

Copa do Nordeste Sub-20

Boca Júnior x Jacyobá – 15h – Eleven Sports

Campeonato Paraense Segunda Divisão

Paraupebas x São Raimundo – 18h – Eleven Sports

Campeonato Paulista Sub-20

São Bernardo FC x Juventus – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Amparo x Taubaté – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Nacional x Água Santa – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

AA Portuguesa x Desportivo Brasil – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Monte Azul x Marília – 11h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista Sub-17

Batatais x São Paulo – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Eliminatórias da Copa na América do Sul

Uruguai x Argentina – 20h – SporTV

Eliminatórias da Copa na Europa – Jogos de hoje ao vivo

Moldávia x Escócia – 14h – Estádio TNT

Itália x Suíça – 16h45 – TNT e Estádio TNT

Hungria x San Marino – 16h45 – Estádio TNT

Irlanda do Norte – 16h45 – Estádio TNT

Áustria x Israel – 16h45 – Estádio TNT

Inglaterra x Albânia – 16h45 – Space, Tik Tok e Estádio TNT

Andorra x Polônia – 16h45 – Estádio TNT

Dinamarca x Ilhas Faroé – 16h45 – Estádio TNT

Eliminatórias para a Copa na África – Jogos de hoje ao vivo

Djibuti x Argélia – 10h – Star +

Burkina Faso x Níger – 10h – Star +

Gabão x Líbia – 13h – Star +

Guiné x Guiné-Bissau – 13h – Star +

Angola x Egito – 16h – ESPN 2

Sudão x Marrocos – 16h – Star +

Eliminatórias da Copa na CONCACAF – Jogos de hoje ao vivo

Honduras x Panamá – 22h05 – Star +

Canadá x Costa Rica – 23h05 – Star +

El Salvador x Jamaica – 23h05 – Star +

Estados Unidos x México – 23h10 – Fox Sports

