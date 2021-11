Libertadores 2022 tem primeiros times classificados; veja as vagas

A final da Copa Libertadores da América 2021 ainda não ocorreu, mas 13 times já estão garantidos na próxima edição do torneio internacional. Serão 47 equipes participantes, sendo nove brasileiras. Saiba então quando começa e quais times já estão garantidos na Copa Libertadores de 2022.

Quais times já estão na Libertadores 2022?

A próxima edição do torneio mais importante da América do Sul já possui 13 clubes confirmados. O clube argentino do Colón; os chilenos Colo-Colo, Universidad Católica e Everton; o colombiano do Deportes Tolima; os equatorianos do Independiente del Valle e Emelec; os paraguaios do Cerro Porteño e Libertad; e os peruanos Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitário e Universidad César Vallejo estão garantidos.

No entanto, ainda restam 34 vagas para definição dos clubes participantes da Libertadores 2022. Países como Brasil, Uruguai, Venezuela e Bolívia, ainda não possuem nenhuma equipe confirmada e, nos próximos meses, irão definir seus representantes, visto que a competição se inicia logo no segundo mês do próximo ano.

Confira abaixo os times classificados para a Libertadores de 2022:

Argentina – 6 vagas

Colón (Campeão da Copa da Liga Argentina)

Bolívia – 4 vagas

Nenhum classificado

Brasil – 7 vagas + campeões de Libertadores e Copa Sul-Americana

Nenhum classificado

Chile – 4 vagas

Colo-Colo (A definir qual vaga preencherá)

Universidad Católica (A definir qual vaga preencherá)

Everton (Vice-campeão da Copa do Chile)

Colômbia – 4 vagas

Deportes Tolima (Campeão do Abertura)

Equador – 4 vagas

Emelec (Campeão da primeira etapa da Serie A equatoriana)

Independiente del Valle (2º lugar na tabela acumulada da Serie A equatoriana)

Paraguai – 4 vagas

Libertad (Campeão do Abertura)

Cerro Porteño (A definir qual vaga preencherá)

Peru – 4 vagas

Sporting Cristal (Finalista da Liga Peruana)

Alianza Lima (Finalista da Liga Peruana)

Universitario (3º lugar da Liga Peruana)

Universidad César Vallejo (4º lugar da Liga Peruana)

Uruguai – 4 vagas

Nenhum classificado

Venezuela – 4 vagas

Nenhum classificado

Quando começa a próxima Libertadores?

O planejamento é que a Libertadores 2022 se inicia no dia 9 de fevereiro. No início, serão realizadas as partidas da etapa preliminar do torneio, com os confrontos da primeira, segunda e, por fim terceira fase. Logo depois da conclusão da fase pré, inicia-se a a fase de grupos, com 32 times divididos em oito chaves.

Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final e, por meio de sorteio, define-se então os cruzamentos dos duelos. Dos 16 classificados às oitavas, oito avançam para as quartas de final.

Na sequência, quatro se garantem na semi, enquanto dois vão para final, decidida em jogo único e campo neutro. A decisão está marcada para 29 de outubro, mas que será no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido como Monumental de Guayaquil, no Equador.

Por que Brasil terá 9 vagas?

O Brasil será o país com maior número de participantes na Copa Libertadores 2022. Serão nove representantes tupiniquins no torneio mais importante entre clubes da América do Sul. São seis vagas do Campeonato Brasileiro e uma para o campeão da Copa do Brasil. No entanto, o país ainda terá mais dois representantes.

Isso porque, os campeões da Sul-americana e Libertadores garantem vaga direta para o torneio na próxima temporada. Como nas duas competições os finalistas são tupiniquins – Athletico x RB Bragantino (Sula) e Flamengo x Palmeiras (Libertadores) – o país já garante então mais essas duas vagas diretas.