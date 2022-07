Onde assistir Arsenal e Chelsea hoje de graça e horário amistoso (23/7)

Tem clássico inglês na agenda do futebol! Confira o texto e fique por dentro de onde assistir Arsenal e Chelsea hoje ao vivo! Neste sábado, 23 de julho, as equipes se enfrentam no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (Horário de Brasília), no torneio amistoso da Florida Cup.

Fique por dentro de todos os detalhes da partida a seguir no texto.

Onde assistir Arsenal e Chelsea hoje ao vivo?

A TNT, Estádio TNT e o Youtube transmitem o jogo do Arsenal e Chelsea hoje, a partir das 21h (Horário de Brasília), neste sábado pelo torneio de futebol amistoso.

Sem transmissão pelo canal aberto, a responsabilidade pela exibição na TV fica com a emissora da TNT, disponível em todos os estados do país por operadoras de TV por assinatura. Outra opção é a plataforma de streaming Estádio TNT, disponível para celular, tablet, computador ou smart TV.

No entanto, o clássico também será exibido no canal da TNT Sports no Youtube de graça para todo o público brasileiro! Basta entrar no canal e curtir sem pagar nada.

Horário : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Onde assistir Arsenal e Chelsea hoje : TNT, Estádio TNT e Youtube

: TNT, Estádio TNT e Youtube Local: Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos

Pré-temporada do Arsenal e Chelsea em 2022

O Arsenal deu o pontapé inicial na pré-temporada de confrontos, antes mesmo que a nova temporada do Campeonato Inglês comece. O elenco vermelho, sob o comando de Arteta, já venceu o Nuremberg, o Everton e o Orlando City neste mês de julho. Agora, fecha a sua estádia contra o Chelsea, antes de retornar para a Inglaterra.

Do outro lado, o Chelsea, sob o comando de Tuchel, também já passou por grandes desafios nesta pré-temporada do futebol. O elenco venceu o Club América, mas perdeu para o Charlotte FC nos pênaltis, também no torneio amistoso da FC Séries. Agora, joga contra o seu maior rival no futebol inglês para tentar dar a volta por cima.

Histórico de Arsenal x Chelsea

O duelo entre Arsenal e Chelsea é, sem dúvidas, um dos maiores em toda a história do futebol. Juntos em campo, eles já fizeram 205 confrontos, de acordo com o portal de estatísticas O Gol.

A vantagem fica com o Arsenal, com 80 vitórias diante de 66 do Chelsea, enquanto no quesito empates eles somam 59 nos duelos.

Já nos gols, o Arsenal continua com a vantagem tendo 289, enquanto os Blues marcaram 270, ainda segundo os dados do site O Gol.

A última vez que se enfrentaram foi no dia 20 de abril de 2022, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, com vitória do Arsenal por 4 a 2, jogando no Emirates Stadium.

Confira o último jogo entre as equipes.

Como funciona a Florida Cup?

A Florida Cup é um pequeno torneio de amistosos realizados na Flórida, nos Estados Unidos todos os anos. Este ano, a competição tem brasileiros em seu formato. Isso porque ela não recebe mais brasileiros, com um esquema de formação totalmente diferente.

O torneio amistoso começou com o FC Séries com o Chelsea enfrentando o Club América, além de partidas realizadas nas cidades de Las Vegas, Flórida e Charlotte nos Estados Unidos. Além dos ingleses Chelsea e Arsenal, também disputaram Charlotte FC, Club América do México e o Orlando City FC.

Após os três jogos da FC Séries, a Florida Cup vai acontecer com a partida entre Arsenal e Chelsea.

+ Quando acaba o primeiro turno do Brasileirão 2022 e quem é o campeão?