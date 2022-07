Quando acaba o primeiro turno do Brasileirão 2022 e quem é o campeão?

A primeira divisão do Campeonato Brasileiro traz grandes disputas tanto na parte de cima como para baixo, onde as equipes brigam pelo título e consequentemente as vagas para os torneios. Mas quando acaba o primeiro turno do Brasileirão 2022? As vinte equipes disputam a última rodada para saber como fica a tabela nesta primeira etapa da competição.

Quando acaba o primeiro turno do Brasileirão 2022?

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A acaba na 19ª rodada, com início no sábado, 23 de julho, até a segunda-feira, no dia 25.

Todas as vinte equipes entram em campo no fim de semana, com dez confrontos. Com vantagem de quatro pontos, a tendência é de que o Palmeiras se mantenha na liderança no fim do primeiro turno do Brasileirão. No entanto, nenhum título, taça ou ponto extra é dado ao time que se garante na parte de cima da tabela.

Com o fim da 19ª rodada, o primeiro turno acaba e as equipes já se preparam para o início do segundo turno, que começa na vigésima rodada no sábado, 30 de julho. É importante ressaltar que nada muda, a competição continua a mesma, em pontos corridos.

Confira todo os jogos a rodada que marca o fim do primeiro turno do Brasileirão 2022.

Sábado (23/07):

São Paulo x Goiás – 19h

Botafogo x Athletico PR – 21h

Domingo (24/07):

Avaí x Flamengo – 11h

Palmeiras x Internacional – 16h

Juventude x Ceará – 16h

Fluminense x RB Bragantino – 16h

Atlético MG x Corinthians – 18h

Atlético GO x América MG – 18h

Fortaleza x Santos – 19h

Segunda-feira (25/07): – quando acaba o primeiro turno do Brasileirão 2022

Coritiba x Cuiabá – 20h

Quantas rodadas tem no Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série A tem 38 rodadas, divididas em dois turnos: o primeiro até a 20ª rodada e, a partir daí, seguindo até a trigésima oitava. Organizado pela CBF, a competição é realizada em pontos corridos, ou seja, cada vitória vale três pontos, o empate um para ambos os times e a derrota nenhum.

Cada time enfrenta o outro oponente por duas vezes na temporada, ou seja, dentro de sua casa e fora. Ao todo, uma equipe entra em campo por 38 vezes no Brasileirão, 19 dentro de casa e 19 fora. Outro fator determinante é o saldo de gols, onde os gols marcados e sofridos contam como o desempenho do clube.

Cada rodada tem dez jogos, divididas pelo fim de semana ou então durante a semana. Uma escala de arbitragem é designada para cada partida através de sorteio pela própria CBF.

Além disso, cada partida possui transmissão ao vivo, seja pela televisão aberta ou fechada, para a alegria do torcedor apaixonado.

Quem é o campeão do primeiro turno do Brasileirão 2022?

O Palmeiras é o campeão do primeiro turno do Brasileirão em 2022. Com 36 pontos, contabiliza quatro de vantagem com o segundo colocado, o Corinthians, sem poder ser alcançado mesmo se perder na última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Com dez vitórias, seis empates e duas derrotas, o Verdão contabiliza o saldo de gols 17, com 29 gols marcados e apenas doze sofridos, ou seja, é a melhor campanha do torneio nacional em disparado

Essa, no entanto, é a segunda vez em que o time do Palmeiras é campeão do primeiro turno. Em 2016, sob o comando de Cuca, o clube também tinha 36 pontos e acabou campeão do Brasileirão. Agora, com o português Abel Ferreira, o Verdão pode terminar o primeiro turno com 39, se vencer o Internacional na última rodada do primeiro turno da competição.

