Onde vai passar Chelsea x Liverpool hoje na Premier League - 04/04/23

Tem clássico inglês na programação desta terça-feira, 04 de abril. O jogo entre Chelsea x Liverpool será disputado no Stamford Bridge, em Londres, válido pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar entre as duas equipes no meio da tabela às 16h (Horário de Brasília).

O Chelsea ocupa a 11ª posição com 38 pontos, vindo de derrota para o Aston Villa em casa. Já o Liverpool foi derrotado pelo City de Guardiola, mantendo-se na oitava posição com 42 pontos.

Qual canal vai passar Chelsea x Liverpool hoje ao vivo

O canal ESPN e a plataforma de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Chelsea x Liverpool hoje, ao vivo em todo o Brasil. Nenhum canal da TV aberta vai passar o clássico inglês.

As emissoras esportivas só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, isto é, Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. É necessário ter o canal na programação para assistir o jogo desta terça-feira caso contrário não dá para ver nenhum lance.

Há também a opção de acompanhar no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Quem não tem a TV paga em casa pode ver a programação completa no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv. Entre no site e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Quantas vezes o Chelsea ganhou do Liverpool?

O clássico inglês entre Chelsea e Liverpool foi disputado em 147 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

O Chelsea, no entanto, não tem a vantagem. É o Liverpool quem ganhou mais clássicos com 65 triunfos, 36 empates e 46 vitórias dos Blues.

O último encontro entre os dois elencos aconteceu em 21 de janeiro deste ano, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, com empate sem gols no Anfield. O confronto vale pelo primeiro turno do torneio nacional. Os dois disputaram na última temporada duas finais, da Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, com duas conquistas dos Reds.

Escalões de Chelsea e Liverpool

Após a derrota para o Aston Villa na rodada passada, o Chelsea anunciou a demissão de Graham Potter. O auxiliar Bruno Saltor é quem assumirá o comando até o clube londrino encontrar o substituto.

Do outro lado, Klopp se mantém no cargo, mas vive intenso momento de pressão. Para o jogo desta terça, não terá Thiago, Calvin Ramsey, Bajcetic e Keita.

Chelsea: Arrizabalaga; Koulibaly, Badiashile, Fofana; Chilwell, Kovacic, Kanté, Reece James; João Félix e Havertz.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Roberto Firmino e Núñez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chelsea FC (@chelseafc)

Quantas rodadas faltam para acabar a Premier League?

Já foram 29 rodadas, então agora só faltam nove rodadas para acabar a temporada no Campeonato Inglês. Rodadas atrasadas, como a do jogo entre Chelsea x Liverpool hoje, serão disputadas no meio da semana.

No próximo fim de semana, a 30ª rodada da Premier League será jogada entre as 20 equipes. Serão dez partidas em horários alternados, e com transmissão ao vivo nos canais ESPN e Star Plus, serviço de streaming para quem é assinante.

A Premier League é disputada em pontos corridos, onde o primeiro colocado será declarado o campeão.

Leia também: Guia do Brasileirão 2023