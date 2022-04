Onde assistir Atalanta x Torino ao vivo e horário do jogo hoje (27/04)

Nesta quarta-feira, as equipes de Atalanta e Torino entram em campo pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 15h15 (Horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Confira onde assistir Atalanta x Torino ao vivo.

Sem chances de buscar o título da temporada, a equipe anfitriã espera terminar a temporada com uma vaga em competições internacionais para o ano que vem. Do outro lado, o time de Turim compartilha o mesmo desejo e, por isso, precisa dos três pontos hoje para chegar até a zona de classificação.

Onde assistir Atalanta x Torino ao vivo?

O jogo entre Atalanta e Torino hoje será transmitido na ESPN 2 e Star +, a partir das 15h15, no horário de Brasília.

O canal da ESPN transmite para todos os estados do país a partida do Campeonato Italiano hoje. A emissora, portanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para curtir o jogão desta quarta é o Star +, serviço de streaming da Disney. Por diferentes pacotes e valores, você pode tornar-se membro da plataforma e acompanhar como e quando quiser.

Ficha técnica de Atalanta x Torino hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Escalação da Atalanta x Torino

Maehle e Pezzella são os únicos desfalques do técnico Gian Piero Gasperini.

Do outro lado, Praet, Izzo, Pobega, Belotti Mandragora estão indisponíveis.

Escalação da Atalanta:​ Musso, Palomino, Demiral, Scalvini, De Roon, Hateboer, Freuler, Zappacosta, Koopmeiners, Muriel e Zapata

Escalação do Torino: Berisha, Zima, Bremer, Rodríguez, Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda, Seck, Pjaca e Antonio Sanabria

Último encontro de Atalanta x Torino

A última vez que Atalanta e Torino se enfrentaram em campo foi em 21 de agosto de 2021, pela primeira rodada do Campeonato Italiano, na temporada atual.

Por 2 a 1, o time da Atalanta venceu com gols de Muriel e Piccoli, enquanto Belotti descontou. O jogo desta quarta-feira é o segundo encontro na temporada.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

