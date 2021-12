Onde assistir Athletic Bilbao x Real Madrid hoje na TV e horário – 22/12

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao recebe o Real Madrid na quarta-feira, 22/12, às 17h30, horário de Brasília, jogando no Estádio Nuevo Los Cármenes. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir hoje o Real Madrid.

Onde assistir Athletic Bilbao e Real Madrid hoje: O canal ESPN Brasil, disponível na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, cidade de Bilbao, na Espanha

TV: ESPN BRASIL

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Betis no fim de semana, o Athletic Bilbao volta para os gramados do Campeonato Espanhol buscando a vitória de qualquer maneira. Com 24 pontos em décimo lugar, o Bilbao tem como principal objetivo alcançar a parte de cima da classificação e, por isso, deve contar com os seus melhores jogadores em campo e principalmente a força da torcida de casa.

Enquanto isso, o Real Madrid se mantém com a vantagem em primeiro lugar, tendo 43 pontos, isto é, diferença de cinco pontos com o Sevilla, o vice-líder no momento. Depois de garantir treze vitórias, quatro empates e uma derrota, o elenco de Ancelotti busca continua como o grande favorito da temporada.

Escalações do jogo de hoje:

O Bilbao não tem Yuri, Berenguer e Villalibre para o jogo de hoje.

Já Carlo Ancelotti não poderá contar com Alaba, Casemiro, Modric, Rodrygo, Marcelo, Isco, Bale, Asensio e Carvajal.

Athletic Bilbao: Agirrezabala; Lekue, Yeray, Núñez, Balenziaga; Nico Williams, Vesga, Vencedor, Muniain; Raúl García, Williams

Real Madrid: Courtois; Nacho, Mendy, Militão, Vázquez; Kroos, Valverde, Camavinga; Hazard, Benema, Vinicius Junior

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 2022: jogos da 15ª e 16ª rodada