Horário do jogo do Atlético Alagoinhas x Ceará hoje e onde assistir – 19/02

Descubra onde assistir e o horário do jogo do Ceará hoje, sábado em 19 de fevereiro. Pela sexta rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos, a equipe enfrenta o Atlético de Alagoinhas a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Carneirão, com transmissão ao vivo na TV.

Horário do jogo do Ceará hoje

O jogo do Atlético Alagoinhas e Ceará vai passar no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Escalação do Atlético Alagoinhas e Ceará

Atlético Alagoinhas: Fábio Lima; Iran, Paulinho, Bremer, Matheus Leal; Leandro Sobral, Dionísio, Miller; Jerry, Gabriel Esteves, Thiaguinho

Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis; Fernando Sobral, Richard Coelho, Lima, Mendonza; Zé Roberto, Vina

Confira os melhores momentos do último jogo do Ceará

Jogos da rodada na Copa do Nordeste

Oito jogos serão realizados pelo fim de semana na 6ª rodada da Copa do Nordeste. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sábado (19/02) – horário do jogo do Ceará hoje

Atlético-BA x Ceará – 16h

Fortaleza x Bahia – 17h45

Campinense x Sousa – 20h

Domingo (20/02):

CSA x Náutico – 16h

Globo x Altos – 16h

Sergipe x CRB – 18h30

Sampaio Corrêa x Floresta – 18h30

Quinta-feira (24/02):

Sport x Botafogo-PB – 21h30

Prognóstico de Atlético Alagoinhas x Ceará

Por apresentar um desempenho melhor até o momento na Copa do Nordeste, o Ceará é o grande favorito no duelo deste sábado pela sexta rodada.

O Ceará vem de três empates seguidos na competição, ocupando a primeira posição do grupo B com 9 pontos, tendo um de vantagem com o segundo colocado. Além disso, o seu futebol em campo é um dos melhores do grupo e, por isso, pode vencer facilmente o jogo de hoje.

Do outro lado, o Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano, aparece em quinta posição do grupo A com 4 pontos, isto é, tem uma vitória e uma derrota, enquanto perdeu os outros dois jogos que disputou. Mesmo não tendo um dos melhores desempenhos do torneio, o elenco promete dar trabalho ao seu rival, principalmente por jogar em casa.

