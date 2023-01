Onde assistir Atlético BA x Náutico ao vivo na Copa do Nordeste e horário - 22/01

Equipes disputam a primeira rodada da Copa do Nordeste neste domingo, 22 de janeiro, com transmissão ao vivo

Divididos entre os estaduais e a Copa do Nordeste, as equipes de Atlético BA x Náutico se enfrentam neste domingo, pela primeira rodada da competição nordestina. A estreia das equipes será no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. Em grupos distintos, a partida vai começar às 16h (Horário de Brasília).

As equipes entram em campo pela primeira rodada da Copa do Nordeste neste domingo. O Atlético de Alagoinhas vem de derrota para o Bahia no Campeonato Baiano, enquanto o Náutico venceu o Belo Jardim dentro de casa na última rodada do Campeonato Pernambucano.

Onde vai passar Atlético BA x Náutico hoje ao vivo

Pela primeira rodada da Copa do Nordeste, o jogo do Atlético BA x Náutico hoje terá transmissão no canal Nosso Futebol, às 16h, horário de Brasília.

Disponível entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO, o pay-per-view Nosso Futebol exibe a partida entre o Atlético de Alagoinhas e o Náutico neste domingo ao vivo. A transmissão se dá para todo o Brasil ao vivo.

O canal está disponível somente por valor extra na mensalidade. O torcedor deve obter o pacote de canais para assistir ao conteúdo da Copa do Nordeste.

Em cada operadora o valor é diferente. No DirecTV GO a mensalidade fica em R$ 14,90, enquanto na Sky o valor vai para R$ 44,90 e R$ 19,90 na Claro na assinatura por mês.

Grupos da Copa do Nordeste

Dezesseis equipes jogam a Copa do Nordeste na primeira fase. Através de sorteio, elas foram divididas em dois grupos de oito cada.

Elas disputam oito rodadas em pontos corridos, onde times do mesmo grupo não podem se enfrentar até aqui. Depois, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Confira os grupos da Copa do Nordeste de 2023.

GRUPO A

1 Atlético de Alagoinhas

2 CRB

3 Ferroviário

4 Fluminense PI

5 Fortaleza

6 Sampaio Corrêa

7 Sport

8 Vitória

GRUPO B

1 ABC

2 Bahia

3 Campinense

4 Ceará

5 CSA

6 Náutico

7 Santa Cruz

8 Sergipe

Primeira rodada da Copa do Nordese

Além do confronto entre Atlético BA x Náutico neste domingo, confira os resultados e quais são os jogos pela primeira rodada da Copa do Nordeste na temporada.

SÁBADO, 21/01:

Fluminense PI x CSA

Fortaleza x Campinense

Vitória x Santa Cruz

Sport x ABC

DOMINGO, 22/01:

16h - Atlético Alagoinhas x Náutico

16h - CRB x Sergipe

18h - Ferroviário x ABC

19h - Sampaio Corrêa x Bahia

