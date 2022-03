Horário jogo do Atlético Alagoinhas x Bahia hoje e onde assistir – 02/03

As equipes de Atlético de Alagoinhas e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 02/03, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, pela quinta rodada do Campeonato Baiano na temporada. Confira a seguir onde assistir e horário do jogo do Bahia hoje.

Horário jogo do Bahia hoje ao vivo

A partida entre Atlético de Alagoinhas e Bahia vai começar às 19h15, pelo horário de Brasília, passando no canal TV Educativa da Bahia para todo o estado e no site do Youtube.

Além de passar na TV Educativa em todo o estado da Bahia de graça, a partida no Campeonato Baiano terá retransmissão do canal da emissora no Youtube, disponível também gratuitamente, para os internautas através do link.

Informações do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estádio Carneirão, em Alagoinhas

Onde assistir Atlético de Alagoinhas x Bahia: TV Educativa da Bahia e Youtube

Últimos jogos de Atlético de Alagoinhas x Bahia

05/02/2022 – Atlético 2 x 1 Bahia – Copa do Nordeste

04/04/2021 – Bahia 2 x 1 Atlético – Campeonato Baiano

08/08/2020 – Bahia 1 x 1 Atlético – Campeonato Baiano

Veja como foi a última partida do Bahia.

Escalação de Atlético de Alagoinhas e Bahia

Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer, Caetano; Lucas Alisson, Dionísio, Miller; Jerry, Rael, Thiaguinho

Bahia: Matheus; Ignácio, Douglas Borel, Gustavo Henrique, Matheus Bahia; Patrick de Lucca, William, Daniel; Luiz Henrique, Marcelo Ryan, Raí

O Atlético de Alagoinhas vem de empate com o Vitória na última rodada do Campeonato Baiano e, por isso, o atual campeão precisa se esforçar nesta quarta-feira mesmo diante de um grande oponente pela rodada. Em quinto lugar com 8 pontos, se quiser alcançar o G-4 da competição, precisa da vitória hoje.

Enquanto isso, o Bahia está em sexto lugar com 6 pontos, ou seja, venceu uma partida, empatou outras três e perdeu duas na temporada. Por isso, se quiser garantir-se em uma boa posição e alcançar a próxima fase, precisa da vitória no jogo de hoje de todas as maneiras.